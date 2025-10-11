Slušaj vest

Mina Kostić nakon mnogo godina otvorila je dušu i progovorila o detinjstvu, biološkim roditeljima, ali i bivšem partneru sa kojim ima dete, pevaču Igoru X-u.

Pevačica se prisetila kraha ljubavi i turbulentnih trenutaka.

"Bila sam teška prema njemu"

- Bog me je nagradio ćerkom. Moj najdraži spot je "Grudi od betona" jer sam tu bila trudna a nisam ni bila svesna toga. Kada sam čula srce da kuca, plakala sam. Plakao je i Igor. U trudnoći sam bila jako teška prema njemu, nervozna, zbog svega što mi se desilo i zbog svega što su mi uzeli. Igor to nije zaslužio, ali da je bila to prava ljubav on bi izdržao. Stalno sam ga terala od sebe i govorila da nismo više zajedno, a on mi je rekao: "Rodi dete, pa ako treba nećemo više biti zajedno". Tako je bilo...- govorila je Mina za full screen media.

- Nisam to suštinski želela, to je bila trenutna situacija. Kada sam bila na Farmi svi su govorili da me vara, da je sa mnom zbog para. Prošla sam pakao... Bilo mi je bitno samo da uživam sa svojim detetom. Porodila sam se prirodnim putem, ušla sam u bolnicu i izašla. Bog je uslišio moje molitve. Nikada Igoru nisam branila da viđa dete. Samo kada je bila mala nisam bila za to da moje dete viđa neke nepoznate devojke, jednostavno mi je to smetalo. Posle Igora sam šest godina bila sama. Igor je dobar dečko, i drago mi je što sa takvim čovekom imam dete. Stalno viđa ćerku, stalno putuju, divan je otac.

Dugo skrivana tajna

Podsetimo, Mina je nakon mnogo godina otkrila istinu i priznala da ipak nije usvojena kako je tvrdila na početku karijere.

- Mnogo mi je teško. Sad ću da ispadnem najveći lažov, ali ja se nadam da će me ljudi razumeti. Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi želela da digne cenu da ljudi misle da je ona dobar čovek. Volela sam je ko majku. Ja sam malte ne moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slepo slušala. Kakve pare, ja sam znaš i sama kako sam radila i pre nego što sam snimila album. Ona mene nije usvojila i nije istina da je sa 5 godina, ja jesam išla tamo kod nje, tek sa 19 godina sam počela da živim s njom - rekla je za full screen media.

