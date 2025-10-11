Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je u utorak 7. oktobra u 72. godini nakon kratke i teške bolesti u bolnici u Sarajevu.

Legendarni pevač će na večni počinak biti ispraćen u ponedeljak 13. oktobra, a čin sahrana će se obaviti po muslimanskim običajima.

Poslednje pripreme

Naša ekipa koja već nekoliko dana boravi u Sarajevu, posetila je čuvenu Carevu džamiju, gde će se u ponedeljak obaviti dženaza pokojnog pevača.

1/6 Vidi galeriju Pripreme za sahranu Halida Bešlića Foto: Kurir/A.J.Panić

Kako smo mogli da primetimo, pripreme za ovaj čin su već uveliko počele, pa se tako čiste veliki tepisi i staze. Kako nam je rekla žena koja je u tom trenutku tamo radila, ovo će biti jedna od najvećih dženaza u Sarajevu u poslednjih dve decenije a možda i više, pa će biti angažovane i brojne policijske snage kako bi sve prošlo kako treba i kako bi bezbednost bila na nivou.

Pripreme za dženazu u džamiji na Baščaršiji Izvor: Kurir/A.J.Panić

Šta je dženaza?

Za neupućene, dženaza je islamski verski obred na kome se vrši sahrana jedne osobe. Sastoji se od takozvanog "dženaza-namaza" (zajedničke molitve) i samog ukopa.

Mesto na kome će se izvršiti ovaj obred je jedno od najpoznatijih simbola u Sarajevu i to je jedna od prvih džamija u Bosni i Hercegovini i prva u samom Sarajevu. Izgrađena je 1462, a njenu izgradnju je finansirao i omogućio osnivač grada Sarajeva Isa- beg Ishaković i proglašena je za nacionalni spomenik BiH.

Podsetimo, porodica je objavila umrlicu, a kao ožalošćeni se navode supruga Sejda, sin Dino, snajka Mahia, unuci Lamia i Belmin-Kan i četiri Halidove sestre - Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka, sa još 25 familija.

Sarajevo u suzama nakon smrti Halida Bešlića: