Adam Adaktar i njegovi članovi porodice izazvali su pažnju nakon emitovanja porodičnog rijalitija u kojem su pokazivali svoj luksuzan život.

No, dok je trajao rijaliti mnogima je na umu bilo samo jedno pitanje, pitanje koje se ponavljalo - Odakle sve to?

Odakle bogatstvo?

Iako svi znaju da se bave "ulepšavanjem obrva", po čemu su i poznati, mnogima je bilo neshvatljivo da je samo taj unosan biznis Adaktarovima doneo vile na Dedinju, luksuzne automobile i život na visokoj lestvici.

Oni su napokon otkrili čime se sve to bave.

Mnogi u Srbiji su već godinama u poslu sa obrvama, ali od toga nisu profitirali ni blizu kao Adaktarovi. Za samo pet godina Adam je otvorio nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu. Posle prvog "Adaktar centra" koji je otvoren 2017. godine u srcu Vračara, Adam i njegova porodica pokrenuli su i bjuti centar, a zakupili su i lokal u elitnom delu Novog Beograda.

Naime, kako je pisao Telegraf, Adam sa majkom, tetkom, bakom i suprugom poseduje pet firmi koje posluju u sklopu njihovog porodične imperije, a najviše im donosi para firma koja se bavi prodajom licenci za rad po njihovim pravilima.

Vozni park

Bahati život Adaktarovih nema kraja. To pokazuje i vozni park ove imućne porodice koji se procenjuje na više od pola miliona evra! Svi se sećamo bizarnog otkrivanja pola prvog Adamovog deteta, kada je njegov džip marke „Maserati“ bio ofarban u svetlo plavu boju.

A onda je njegova majka Alis za otkrivanje pola trećeg deteta, isti taj automobil ofarbala u svetlo roze boju, bez Adamovog znanja što ga je veoma razljutilo.

