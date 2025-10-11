Slušaj vest

Pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, prekinuta je svoj nastup u Minhenu zbog Halida Bešlić koji je umro 7. oktobra. Naime, Senidah je početak svog nastupa posvetila Halidu Bešliću.

Njegova fotografija bila je prikazana na velikom platnu iza bine, a u jednom momentu je pevačica sa koleginicom zapevala njegov veliki hit.

Senidah je u čast Halidu Bešliću otpevala njegov čuveni hit “Put me zove”, i to u duetu sa pevačicom Simonom Milošević, koja je nastup posmatrala iz prvog reda.

Senidah prekinula koncert u čast Halida Bešlića Izvor: instagram/simona.milosevic

Sahrana 13. oktobra

Sahrana Halida Bešlića biće održana u ponedeljak 13. okotobra, kada je ujedno proglašen i dan žalosti u Bosni i Hercegovini.

Svi gosti iz regiona koji krenu na sahranu legendarnog pevača imaće besplatnu vožnju u vozilima Sarajevo taksija.