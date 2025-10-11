Slušaj vest

Pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, prekinuta je svoj nastup u Minhenu zbog Halida Bešlić koji je umro 7. oktobra. Naime, Senidah je početak svog nastupa posvetila Halidu Bešliću. 

Njegova fotografija bila je prikazana na velikom platnu iza bine, a u jednom momentu je pevačica sa koleginicom zapevala njegov veliki hit.

Senidah je u čast Halidu Bešliću otpevala njegov čuveni hit “Put me zove”, i to u duetu sa pevačicom Simonom Milošević, koja je nastup posmatrala iz prvog reda.

Senidah prekinula koncert u čast Halida Bešlića Izvor: instagram/simona.milosevic

Sahrana 13. oktobra
Sahrana Halida Bešlića biće održana u ponedeljak 13. okotobra, kada je ujedno proglašen i dan žalosti u Bosni i Hercegovini.

Svi gosti iz regiona koji krenu na sahranu legendarnog pevača imaće besplatnu vožnju u vozilima Sarajevo taksija.

"Sarajevo je najjače kada nam je najteže. Smrt Halida Bešlića je veliki gubitak za Sarajevo. BiH, ai i ceo region. Halid je bio naš brat. On među nama ima prijatelja, rođaka. Besplatna vožnja na sahranu za naše prijatelje iz regona koji su došli sa nama da podele bol je najmanje što možemo učiniti. Sva vozila Sarajevo taksija u ponedeljak imaće na sebi sliku Halida Bešlića" - pisalo je u saopštenju.

Ne propustiteStarsOVDE ĆE SE MOLITI ZA POKOJ DUŠE HALIDU BEŠLIĆU: Počele pripreme za sahranu u Sarajevu, otkrivamo nove detalje: Angažovaće i policiju…
ml 2 copy.jpg
StarsSRCE DA PUKNE NA KOMADE KAKAV JE HALID BIO KAO ČOVEK! Bolesnoj ženi pevao dok je ležala na zadnjem sedištu auta: Ovo niko nikad nije uradio (VIDEO)
halid_08052018_00045 copy.jpg
Stars"SEDELI SMO POLA SATA I SAMO ĆUTALI" Poslovođa Bešlićeve pumpe i motela otkriva: Poslednji put mi je ovde rekao... "JOŠ NE MOGU SEBI DA DOĐEM"
beslic.jpg
Stars"HALID BI DAO ZADNJU KAP KRVI AKO NEKOM TREBA" Bešlićeve komšije neutešne: Zastaju pored umrlice i odaju mu počast: Nikad ne bi priznao da je bolestan
Posetili smo stan Halida Bešlića