SENIDA PREKINULA NASTUP ZBOG HALIDA BEŠLIĆA: Cela dvorana pevala njegov hit, a onda je mikrofon završio u publici kod nje (VIDEO)
Pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, prekinuta je svoj nastup u Minhenu zbog Halida Bešlić koji je umro 7. oktobra. Naime, Senidah je početak svog nastupa posvetila Halidu Bešliću.
Njegova fotografija bila je prikazana na velikom platnu iza bine, a u jednom momentu je pevačica sa koleginicom zapevala njegov veliki hit.
Senidah je u čast Halidu Bešliću otpevala njegov čuveni hit “Put me zove”, i to u duetu sa pevačicom Simonom Milošević, koja je nastup posmatrala iz prvog reda.
Sahrana 13. oktobra
Sahrana Halida Bešlića biće održana u ponedeljak 13. okotobra, kada je ujedno proglašen i dan žalosti u Bosni i Hercegovini.
Svi gosti iz regiona koji krenu na sahranu legendarnog pevača imaće besplatnu vožnju u vozilima Sarajevo taksija.
"Sarajevo je najjače kada nam je najteže. Smrt Halida Bešlića je veliki gubitak za Sarajevo. BiH, ai i ceo region. Halid je bio naš brat. On među nama ima prijatelja, rođaka. Besplatna vožnja na sahranu za naše prijatelje iz regona koji su došli sa nama da podele bol je najmanje što možemo učiniti. Sva vozila Sarajevo taksija u ponedeljak imaće na sebi sliku Halida Bešlića" - pisalo je u saopštenju.