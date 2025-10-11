Slušaj vest

Ivana je nedavno progovorila o najtežim trenucima, ali i ljubavi sa Banetom.

"Jedva smo plaćali stan"

- To je bio najteži period, kada je bila korona. Mi smo živeli u garsonjerici, jedva smo i to plaćali jer ja nisam radila. Kada sam nezadovoljna poslovno, to se mnogo odražavalo na mene psihički. Danas ne bi bilo tako jer sam shvatila da su mi druge stvari prioriteti. Posao je samo sredstvo kojim usrećujemo ljude oko sebe - rekla je tada pevačica i istakla da je upravo u tim trenucima shvatila da joj je Bane Čolak najveći oslonac.

- Pored svih tih mojih teskoba psihičkih koje sam imala u tom periodu, on je znao da izađe na kraj sa mnom. Pokazao mi je da je muškarac koji nikad ne bi dozvolio da nama bilo šta fali. On je pored fizičkog problema koji ima sa nogom, išao da kreči, da radi, da zaradi dve, tri hiljade dinara da bi mogli da preguramo tu nedelju, i time mi je pokazao da će uvek biti stub porodice i da zaslužuje da bude moj muž, i otac sutra naše dece – rekla je za Blic kroz suze.

O prostituciji na estradi

Ivana je nedavno otvoreno govorila i o tome da na estradi ima dosta prostitucije.

- Obožavam muziku i posao, ali tako mi nekako rogobatno zvuči kada me neko pita čime se baviš, a ja kažem pevačica, mnoge predrasude postoje o tom zanimanju. Shvatam i zbog čega je to tako, neke žene koje se bave prostitucijom, koriste naš posao kako bi podigle cenu ili kao paravan – rekla je ona.

