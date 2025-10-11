Slušaj vest

Ivana Krunić i Bane Čolak godinama uživaju u ljubavnom odnosu, a upoznali su se tokom učešća u rijalitiju Zadruga.

Ivana je nedavno progovorila o najtežim trenucima, ali i ljubavi sa Banetom.

"Jedva smo plaćali stan"

- To je bio najteži period, kada je bila korona. Mi smo živeli u garsonjerici, jedva smo i to plaćali jer ja nisam radila. Kada sam nezadovoljna poslovno, to se mnogo odražavalo na mene psihički. Danas ne bi bilo tako jer sam shvatila da su mi druge stvari prioriteti. Posao je samo sredstvo kojim usrećujemo ljude oko sebe - rekla je tada pevačica i istakla da je upravo u tim trenucima shvatila da joj je Bane Čolak najveći oslonac.

Ivana Krunić Foto: Kurir Televizija

- Pored svih tih mojih teskoba psihičkih koje sam imala u tom periodu, on je znao da izađe na kraj sa mnom. Pokazao mi je da je muškarac koji nikad ne bi dozvolio da nama bilo šta fali. On je pored fizičkog problema koji ima sa nogom, išao da kreči, da radi, da zaradi dve, tri hiljade dinara da bi mogli da preguramo tu nedelju, i time mi je pokazao da će uvek biti stub porodice i da zaslužuje da bude moj muž, i otac sutra naše dece – rekla je za Blic kroz suze.

O prostituciji na estradi

Ivana je nedavno otvoreno govorila i o tome da na estradi ima dosta prostitucije.

- Obožavam muziku i posao, ali tako mi nekako rogobatno zvuči kada me neko pita čime se baviš, a ja kažem pevačica, mnoge predrasude postoje o tom zanimanju. Shvatam i zbog čega je to tako, neke žene koje se bave prostitucijom, koriste naš posao kako bi podigle cenu ili kao paravan – rekla je ona.

Ne propustiteStars"NAJSREĆNIJI BI BIO DA SAM NAKON LUNE NESTALA" Ivana Krunić odgovorila Čedi Čvorku, estradni rat na pomolu
untitleddd1.jpg
StarsDVA DANA ČASTIO CELU KAFANU KAD MU JE SIN RASKINO S NJOM! Čeda Čvorak stavio pevačicu na stub srama
WhatsApp Image 2024-12-12 at 12.26.16 PM (2).jpeg
StarsRIJALITI PAROVI KOJI SU PROŠLI GOLGOTU, ALI JE LJUBAV POBEDILA: Zavoleli su se ispred kamera i stvorili porodice, a neki od njih su danas ponosni roditelji
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recoveredaaa.jpg
Stars"IŠAO JE DA KREČI, DA ZARADI DVE-TRI HILJADE DA BI PREŽIVELI" Teški dani Ivane Krunić i Baneta Čolaka: Živeli smo u garsonjeri, imala sam psihičke probleme
screenshot-16.jpg

 Zanosni ples Ivane Krunić:

OVA KOREOGRAFIJA ĆE ZAUVEK BITI UPAMĆENA! Ivana Krunić i Ivan Gajić van sebe kada su videli snimak: Za taj trenutak sam živela Izvor: Kurir televizija