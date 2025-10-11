Slušaj vest

Harmonikaš, producent i muzički urednik Grand produkcije Endži Mavrić otkrio je kako protiču snimanja u novoj sezoni „Zvezda Granda“.

Kako je od samog osnivanja deo najveće produkcije, upravo je on pravi sagovornik o takmičenju koje je promenilo živote brojnim pevačima.

Od 1998. godine u Grandu

- Ja sam od 1998. godine u Grandu, 2004. godine smo krenuli sa prvim audicijama. Tada je bio veliki entuzijazam i jedna novina na našoj estradnoj sceni. Što se situacije sada tiče, trudimo se, održavamo se na jedan pošten i kvalitetan način kao i do sada, svih ovih godina što smo radili – rekao je Endži.

Producent tvdi da su Zvezde Grand od prvog dana zadržale ono što su imale u samom startu, a to je da je kvalitet pevanja na prvom mestu.

Pevanje na prvom mestu

- Kvalitet pevanja je na prvom mestu, tako da i pesme biramo po tom principu. Poslušamo pevača, kao na primer Amar Gile koji je sa Peđinom pesmom ‘Imam ljubav kome da je dam’ razvalio je sa pevanjem i kako je pesmu doneo. Posle smo mu uradili album, ima dosta dobrih pesama koje su urađene u Grand produkciji, ne samo sa moje strane, nego i od ostalih autora. Trudili smo se da damo maksimum, jer mi ove stvaramo pevače i stvaramo zvezde, to je razlika u odnosu na druge. U odnosu na produkcije, ovo je velika priča za pevača. Sama činjenica koliko je pevača nastalo u Grandu od Darka Lazića, Darka Filipovića, Tanje Savić… da ne nabrajam.

Endži kaže da takmičernje stvara tim profesionalaca na čelu sa direktorom produkcije Goranom Šljivićem.

- Sale je kao da je znao, pripremao neke ljude, ne što se tiče njegove bolesti, nego što se tiče posla. Uveo je ljude, Gorana Šljivića direktora dao mu je dobre kordinate i instrukcije, tako da on to jako dobro i kvalitetno radi. Tu je Vladica Stojković, producent, Darko producent koji stvarno fenomenalno rade svoj posao. Neizostavna naša Dejana koja je takmičarima kao druga majka. Sve je isto kao da je Sale tu, nažalost, život ide dalje. Mi moramo da nastavimo, da pravimo kvalitet kao što i radimo. Sa naše strane se ništa nije promenilo, radimo svoj posao ko što smo radili od sada – istakao je Endži.

Jedan je od onih koji za sve ove godine nje razmišljao da napusti Grand produkciju, a sada otkriva i zbog čega.

- Nisam uopšte razmišljao u to nekom pravcu. Svako ima pravo da pravi neku svoju priču, razumem i te ljude koji su napustili Grand, hteli su da promene nešto. To su sve vrhuski umetnici, mi smo isto nastavili svojim tokom, promenili smo, osvežili žiri. Što se produkcije tiče, ništa se nije promenilo. Neko danas igra za Milan, sutra za Juventus, pa obrnuto. Sa svim tim ljudima sam u dobrim odnosima i ne mogu ništa da kažem. Neko voli Mercedes, neko BMW – dodao je muzičar.

Za kraj razgovora otkrio je i šta se novo sprema u njegovom studiju kada je saradnja sa pevačima u pitanju.

- Pripremam Peđi Medenici dve pesme, Saši Matiću. U pripremi je Slaven Đukanović. Sa Milicom Pavlović sam u pregovorima, dao sam joj neke pesme da posluša, pa ćemo da vidimo. Mi smo smo još na njenom početku sarašivali, pesmu ‘Tango“ sam ja radio, a kod nje je postala veliki hit. Videćemo, samo želim zdravlje i zdrav razum, a što se posla tiče, uvek ćemo nešto da napravimo – govorio je Mavrić.

Kurir/Grand

