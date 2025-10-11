Slušaj vest

Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom svoj dom posle odlaska iz Loznice sagradio je u elitnom delu Beograda na Bežanijskoj kosi, a prve komšinice su mu Lepa Brena i Suzana Jovanović.

Kuća od 330 kvadratnih metara

Živi u popularnim "karinktonkama", a supruga Olja sa ukusom je sredila svaki kutak njihovog raja. Kuća je puna ogledala, a najtoplije mesto, gde Keba često svira na uvce supruzi svira pored kamina.

Kuća ima 330 kvadrata, poseduje bazen, dve garaže i ogromno dvorište, te su Nataša i Igor odrastali u izobilju i lepoti.

Pevač u njoj živi sa suprugom. Ćerka Nataša već godinama živi u Americi, a njene slike i uspomene krase skoro svaki kutak doma. Kada dođe period praznika pevačeva kuća izgleda kao iz bajke.

Bivša snajka u Zvezdama Granda

Bivša supruga Igora Kojića, Sofija Dacić otkrila je na svom Instagram profilu da će se uskoro pojaviti u Zvezdama Granda. Nakon razvoda od sina Dragana Kojića Kebe ovo će biti prvo javno pojavljivanje bivše snajke porodice Kojić.

Oglasio se Keba

Nakon što je objavila fotografije i najavila pojavljivanje, za Kurir se oglasio Keba i otkrio svoje impresije.

- Sačekajte emisiju i sve će se čuti i videti. Polako, ljudi, duga je sezona… Kad budete videli kakvih još sve iznenađenja ima, biće vam jasno. Samo malo strpljenja, molim - izjavio je pevač za Kurir.

