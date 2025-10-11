Slušaj vest

Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom svoj dom posle odlaska iz Loznice sagradio je u elitnom delu Beograda na Bežanijskoj kosi, a prve komšinice su mu Lepa Brena i Suzana Jovanović.

Kuća od 330 kvadratnih metara

Živi u popularnim "karinktonkama", a supruga Olja sa ukusom je sredila svaki kutak njihovog raja. Kuća je puna ogledala, a najtoplije mesto, gde Keba često svira na uvce supruzi svira pored kamina.

Kuća ima 330 kvadrata, poseduje bazen, dve garaže i ogromno dvorište, te su Nataša i Igor odrastali u izobilju i lepoti.

Dragan Kojić Keba Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Pevač u njoj živi sa suprugom. Ćerka Nataša već godinama živi u Americi, a njene slike i uspomene krase skoro svaki kutak doma. Kada dođe period praznika pevačeva kuća izgleda kao iz bajke.

Bivša snajka u Zvezdama Granda

Bivša supruga Igora Kojića, Sofija Dacić otkrila je na svom Instagram profilu da će se uskoro pojaviti u Zvezdama Granda. Nakon razvoda od sina Dragana Kojića Kebe ovo će biti prvo javno pojavljivanje bivše snajke porodice Kojić.

Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Oglasio se Keba

Nakon što je objavila fotografije i najavila pojavljivanje, za Kurir se oglasio Keba i otkrio svoje impresije.

- Sačekajte emisiju i sve će se čuti i videti. Polako, ljudi, duga je sezona… Kad budete videli kakvih još sve iznenađenja ima, biće vam jasno. Samo malo strpljenja, molim - izjavio je pevač za Kurir.

Ne propustiteStars"SAŠIN DUH SE OSEĆAO, KAO DA JE BIO TU" Keba progovorio o finalu Zvezda Granda, otkrio kako je Popovićeva udovica podnela sve
WhatsApp Image 2025-07-05 at 9.47.34 PM.jpeg
StarsKEBA PRIZNAO DA LI ĆE ZAMENITI MARIJU ŠERIFOVIĆ U ZVEZDAMA GRANDA! Progovorio i o svadbi Zorice i Kemiša
WhatsApp Image 2025-07-05 at 9.47.34 PM.jpeg
StarsŽIRI NA RUBU NERAVA U POLUFINALU ZVEZDI GRANDA: Marija s flašom u rukama čekala odluku produkcije, Keba bio spreman da gađa konzervom: Haos pred finale
goran šljivić.jpg
Stars"MOJ POSAO OVDE JE ZAVRŠEN" Marija Šerifović tik pred finale "Zvezda Granda" presekla, njena odluka sve šokirala, poslala svažnu poruku!
serivoc1.jpg

 Keba sa ćerkom Natašom u provodu:

Keba izveo ćerku u provod Izvor: Kurir