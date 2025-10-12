Slušaj vest

Gagi Đogani se pre dva dana pojavio na otvaranju jedne teretane kako bi podržao svoju ćerku Ninu Đogani na novom radnom mestu. Denser je bio vrlo raspoložen za razgovor s medijima, a odmah smo uočili da, iako je zagazio u šestu deceniju života, izgleda kao dečkić.

- Za dva dana punim 54 godine. Ne mogu ja da izgledam bolje nego moj brat Đole, ali trudim se. Imam kod kuće neke sprave i time se bavim. S godinama moram da pazim da se ne povredim u toku vežbe, zato vežbam s malim težinama. Letos sam bio dva dana gost kod Đoleta u Crnoj Gori nakon nastupa koji sam imao tamo. Sve pohvale za njega, ali nikad se nisam takmičio s njim, nikad. On je moj stariji brat i imam veliko poštovanje prema njemu.

Zašto Đole i Vesna nikad nisu bili na festivalima koji se već godinama organizuju s glavnim zvezdama devedesetih?

- On ne može da stigne. Kontaktirali su s njim par puta za te koncerte. Baš smo pričali o tome. Nije da on neće, nego prosto je kod njega s nastupima baš gužva. Mi bismo svi voleli da se zajedno pojavimo. Ali da li je do organizacije ili do malog budžeta s kojim raspolažu organizatori, ne znam. Mislim, ne fali tu samo Đole, fale još neke face iz tog doba. Tek skoro se pojavio Dača Dak, ali eto, fale Mobi Dik, Knez, B3...

Tvoja ćerka Nina se zaposlila u teretani. Ona je skoro jedini član vaše porodice koji nije izabrao da bude javna ličnost.

- Ona je oduvek imala talenta u svakom smislu. I da peva i da igra i da se slika. I mi smo joj bili podrška. Probala je i sve moguće sportove i, jednostavno, nije se našla. Ni u plivanju, ni u tenisu, ni u rukometu, ni u tekvondu. Ne možemo da forsiramo nešto što ne ide, ona se nije našla ni u javnom svetu, ni u sportovima koje sam naveo, ali se jako dugo bavi treninzima u teretani. To nije hobi, to je ozbiljno treniranje. Ona je ovde ušla sa znanjem i mi se nadamo da će se ovde, što se tiče posla, skrasiti.

Šta će ti ćerka kupiti od prve plate?

- Sebi će torbicu kupiti verovatno, a što se mene tiče, samo neka ona radi. Srećni smo kao porodica što se zaposlila. Došlo je vreme da zarađuje svoj novac.

Imaš dobar odnos sa Andrejem, Anabelinim suprugom.

- Pa dobro, to je već poznato. Svi mi prolazimo kroz neke turbulencije, ali normalni ljudi se vraćaju u normalan odnos. Andrej je tu u poslu, on ima dosta dobrih sugestija, šta, kako... Mi nikad nismo imali loš odnos.

S Markom imaš idealan odnos, a kako je s Ninim dečkom?

- Ninin dečko je super, nemam zamerku, ali valjda se niko neće ljutiti, Marko mi je mnogo draži (smeh). Marko i ja smo posebna priča. Ja ga doživljavam kao brata iako možda to ne treba da bude tako s obzirom na to da mi je zet. Mnogo mi je drag i neverovatno je koliko se osećamo i znamo.

Kako ljubav?

- Ništa. Raskinuo sam letos. A znaš, kad raskineš vezu od četiri godine, ostane neka praznina i treba ti pauza. Ljubav se desi, ne tražim je i ne ganjam. Ima tako udvaračica, posebno me startuju u menjačnici (smeh). U ljubavi sam se razočarao više puta, ali i dalje verujem u nju.

Da li bi se ponovo oženio?

- Ne znam u kom kontekstu. Papir ne znači ništa. Ali ako se pojavi neka prava i da joj je stalo da bude sa mnom, za ljubav sve. I papir i potpis i brak i dete.

Tvoje ćerke su samostalne, ne jure bogate frajere. Kako gledaš na to?

- Postojala je uvek neka briga da se u nekom njihovom izlasku ne desi nešto. Ali takve stvari mi roditelji ne možemo da kontrolišemo. To je do njih. Nina i Luna su stvarno ispale divne devojke i srećan sam zbog toga.