Zdravko Čolić decenijama uživa u ljubavi sa suprugom Aleksandrom sa kojom je dobio dve ćerke.

Bračni par spada u jedan od najskladnijih, a ona je uprkos popularnosti pevača uspela da sačuva privatnost, te mnogi ne znaju kako Aleksandra uopšte izgleda.

Venčanje

Jednom prilikom Čola je progovorio o ženi koja je osvojila njegovo srce.

- Venčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera, jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili dža ili bu. Poštovanje i prijateljstvo mora da postoji. Veze koje duže traju, za onog ko može da ih izgura, nisu nekad loše, u smislu zajedničkog života - rekao je tada Zdravko.

Čime ga je osvojila Aleksandra

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena a da jedva čekaš da ode od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju - govorio je Čolić za Hello.

Ćerke

Ćerka Una aktivna je na društvenim mrežama i javnost prati svaki njen korak, dok Lara ne voli da se eksponira, a nedavno se sa ocem pojavila na jednom gradskom događaju.

Zdravko je jednom prilikom prokomentarisao Uninu aktivnost na mrežama:

- Una voli to tako. Vrlo je druželjubiva i komunikativna tako da joj to verovatno znači. To su te godine u kojima smo svi imali neke opservacije, fantazije i slično. Ja se ne mešam. Kada bih ušao u to verovatno bi mi nešto zasmetalo, tako da ne ulazim - otkrio je slavni pevač.

