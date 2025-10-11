Slušaj vest

Jovan Pejić Peja nakon izlaska iz Elite uživa u ljubavi sa Enom Čolić sa kojom je vezu započeo u rijalitiju. Nakon turbulentnog perioda ljubavni par uplovio je u mirnu luku, te često putuju i izlaze.

Jovanov otac, Zoran Pejić, progovorio je o sinu i priznao na čemu mora da poradi kada je njegov život u pitanju.

- Jovan mora da radi, mora da brine o sebi, sutra će imati svoju porodicu, a Zlata i ja nećemo večno živeti. Navikao je da mu dajemo kao i svako dete. Pogotovo Zlata, ona je neprevaziđena što se toga tiče, ne mogu da se svađam i kažem joj da nije u redu. Ona je takva i ima ogromnu dušu i osećanja, ali to nije dobro po njega. Drago mi je da se izgradio, ali mislim da tek sad treba da se izgradi, ima 25 godina i treba da ima porodicu sutra i decu. Ne može da ode da potroši pare na neke gluposti jer detetu sutra trebaju pelene, mleko, slatko, pudinzi... Ja hoću da ga normalizujem i ako se bude normalizovao ostavićemo mu nešto - rekao je Peja za Hype TV.

Zoran Pejić Peja Foto: Kurir Televizija

Odnos Peje i Zlate nakon razvoda

Voditelj Zoran Pejić Peja i pevačica Zlata Petrovićvenčali su se 1996. godine, ali uprkos velikoj ljubavi brak nije opstao, pa je ubrzo svako krenuo na svoju stranu.

Kruna njihove ljubavi je sin Jovan, kog su, iako razvedeni, vaspitali i odgajili zajedno. Oni su jedni od retkih parova koje razvod nije udaljio. Nastavili su da neguju prijateljske odnose, pa se i danas mogu sresti u zajedničkom izlasku.

- Ne bih da uvredim bilo koga, ali u vreme kada smo bili zajedno Zlata i ja smo bili najlepši bračni par. Stvarno smo bili mnogo lepi i izuzetno uspešni. Narod nas je prihvatio, zavoleo i podigao. I nju i mene. Postali smo zvezde, išli smo na turneje. Bili su tu Beki Bekić, Goca Božinovska... Na hiljade ljudi je dolazilo na naše nastupe. Tu je bilo para i para - govorio je Peja na RED Tv-u.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović sa sinom Jovanom i Zpran Pejić Peja Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAImages, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Popularni voditelj, koji je pre dve godine stekao status estradnog umetnika, ne krije da je novac pomutio porodičnu i bračnu sreću.

- Zapostavili smo porodicu. Ja sam provodio vreme po kafanama, ona sa drugaricama.Moj Jovan je imao kućnu pomoćnicu, ženu koja ga je čuvala 24 sata.

- Na kraju smo se, jednostavno, izgubili u slavi i novcu - priznao je Zoran Pejić Peja.

Hit snimak Zlate Petrović: