Slušaj vest

Onlajn kupovina je danas postala mnogima imperativ, budući da je u mnogo čemu olakšala čoveku funkcionisanje.

Kako su se pojavili sajtovi na kojima se povoljno kupuje, a dostava je uglavnom jeftina, mnogi se sve češće odlučuju za taj vid trgovine. Ipak, kako se čini, to ne odgovara baš svakome.

Goca Tržan, podelila je nesvakidašnje iskustvo sa kuririma iz jedne dostavljačke kuće.

Pevačica je bila šokirana nakon što joj paket nije bio isporučen na kućnu adresu, iako je za to uredno platila. Pa je podelila svoje iskustvo.

Pevačica uvek kaže šta misli Foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Treba da mi stigne paket sa Temua i stiže mi poruka na vajber da je dostavljač jedne firme ostavio moj paket u nekom boksu, na nekom mestu. Meni ne bude mrsko pa nazovem korisnički servis, jedna fina devojka se javi i kaže: "Joj ako je sa Temua paket to je poštarina plaćena pa ovi kuriri, dostavljači, neće da idu na adresu kažu ne dobijaju bakšiš." Kažem ja: "Ali dobro, ja sam platila poštarinu da mi se to isporuči na adresu." Kaže ona "znam sve ste u pravu" - započela je priču Goca Tržan i dodala:

- Prvo, platila sam uslugu, obavi je do kraja. Izađi, izvuci d**e iz tog automobila dobićeš bakšiš od mene ako dođeš na vrata. I treće, radi svoj j****i posao, nikad ne znaš gde te čeka unapređenje ili nešto bolje, ako radiš posao kako treba, a ko ga ne radiš... - odbrusila je Goca Tržan pa pokazala srednji prst u kameru.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsRAŠA PREVARIO GOCU SA SA KONTROVERZNOM STARLETOM? Pevačica mu oprostila neverstvo, a ljubavnicu cela nacija zna: Bila u zatvoru, pa upala u depresiju...
goca-rasa01-news1-nemanja-nikolic-1.jpg
StarsDARKA LAZIĆA ODBACUJU KOLEGE! Pevači ne odobravaju njegove postupke: On ga ne želi na slavlju, njega ne zanima kako je, a ona mu poručila OVO
Šta radi Darko Lazić nakon udesa
StarsBIBLIOTEKA, MUZIČKI STUDIO I ZELENA OAZA U DVORIŠTU! Zavirite u dom Goce Tržan, ovo je Rašin omiljeni kutak
Goca Tržan.jpg
Stars"DARKO, BRE, DA LI SI NORMALAN?" Goca Tržan van sebe nakon saznanja da je pevač opet imao udes: "Moje dete sada ima vozačku, strepim...."
goca darko.jpg