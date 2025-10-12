Slušaj vest

Onlajn kupovina je danas postala mnogima imperativ, budući da je u mnogo čemu olakšala čoveku funkcionisanje.

Kako su se pojavili sajtovi na kojima se povoljno kupuje, a dostava je uglavnom jeftina, mnogi se sve češće odlučuju za taj vid trgovine. Ipak, kako se čini, to ne odgovara baš svakome.

Goca Tržan, podelila je nesvakidašnje iskustvo sa kuririma iz jedne dostavljačke kuće.

Pevačica je bila šokirana nakon što joj paket nije bio isporučen na kućnu adresu, iako je za to uredno platila. Pa je podelila svoje iskustvo.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek kaže šta misli Foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Treba da mi stigne paket sa Temua i stiže mi poruka na vajber da je dostavljač jedne firme ostavio moj paket u nekom boksu, na nekom mestu. Meni ne bude mrsko pa nazovem korisnički servis, jedna fina devojka se javi i kaže: "Joj ako je sa Temua paket to je poštarina plaćena pa ovi kuriri, dostavljači, neće da idu na adresu kažu ne dobijaju bakšiš." Kažem ja: "Ali dobro, ja sam platila poštarinu da mi se to isporuči na adresu." Kaže ona "znam sve ste u pravu" - započela je priču Goca Tržan i dodala:

- Prvo, platila sam uslugu, obavi je do kraja. Izađi, izvuci d**e iz tog automobila dobićeš bakšiš od mene ako dođeš na vrata. I treće, radi svoj j****i posao, nikad ne znaš gde te čeka unapređenje ili nešto bolje, ako radiš posao kako treba, a ko ga ne radiš... - odbrusila je Goca Tržan pa pokazala srednji prst u kameru.