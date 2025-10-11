Slušaj vest

U mestu Semizovac koje se nalazi na dvadesetak minuta vožnje od Sarajeva, u Bosni i Hercegovini, nalaze se pumpa i hotel koji je godinama bio u vlasništvu sada pokojnog Halida Bešlića.

Pevač je nekada imao običaj lično tamo da ode, pozdravi goste, popije kafu sa radnicima, obiđe pumpu... Dok je živeo u naselju Ciglane gde sad, kako kažu, tuguje i njegov pas Bendžo.

Prema rečima izvesnog Vlada, koji je bio Bešlićev vozač pune dve decenije, ljubimac nit jede, niti pije otkako je preminuo pevač kom je i on bio saputnik poslednjih 15 godina.

- Bendžo je Halidov pas i naš iz motela koji kako je Halid preminuo niti jede, niti pije. Ja sam Vlado Pejić, Halidov vozač 20 godina. Dva dana pre nego što je umro sam išao u posetu, odveo sam delegaciju iz sela koja je izrazila želju da ga vide. On je rekao da ih obavezno dovedem jer su njegove komšije sa kojima je radio. Halide, što si nam otišao, što si nas ostavio, trebao si nam još 20 godina. Neko nam ga je ukrao, dogovarali smo se da ćemo još dugo. On ije imao bolove, nije se žalio, sin je bio kod njega 24 sata. Sva pažnaj koju je trebao da dobije, dobio je od svog Dina, mi ostali smo samo pomagali -rekao je Vlado, Halidov vozač.

- Ona je sada kući i primila je hemioterapije. Njoj je saopštio Dino jer je najmerodavniji. Sejda je najvernija supruga bila i najidealnija -dodao je Vlado.

Poslednje pripreme

Ekipa Kurira koja već nekoliko dana boravi u Sarajevu, posetila je čuvenu Carevu džamiju, gde će se u ponedeljak obaviti dženaza pokojnog pevača.

Kako smo mogli da primetimo, pripreme za ovaj čin su već uveliko počele, pa se tako čiste veliki tepisi i staze. Kako nam je rekla žena koja je u tom trenutku tamo radila, ovo će biti jedna od najvećih dženaza u Sarajevu u poslednjih dve decenije a možda i više, pa će biti angažovane i brojne policijske snage kako bi sve prošlo kako treba i kako bi bezbednost bila na nivou.

Sin se potresnim rečima oprostio od oca

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

