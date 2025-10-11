Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić je danas u programu uživo javno raskinuo sa svojom devojkom Stanijom Dobrojević.

Asmin Durdžić je na samom početku "Elite 9" istakao da ulazi u rijaliti kako bi dokazao svoju ljubav prema Staniji Dobrojević, ali je brzo popustio i počeo da muva Maju Marinković.

Ovaj njegov postupak je isterao iz takta Staniju, koja je rekla da mu je dala žuti karton, odnosno opomenu, a ako nastavi da se muva sa ukućankama, doći će do raskida.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

Kako je sam Durdžić danas izjavio, žuti karton za njega znači crveni, zbog čega je pred svima on ostavio Dobrojevićevu.

- Imam samo da kažem da žuti karton gledam kao crveni. Od danas sam slobodan i pušite mi svi ku*ac - istakao je Asmin.

"Neko se zaigrao rijalitija"

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja - zapičela je u svojoj objavi Stanija pa nastavila:

- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom, i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem, ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - poručila je Stanija za koju se priča da će u jednom trenutku ući u "Elitu 9".

Asmin veruje da Aneli stiže u Elitu

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Asmin veruje da će i Aneli koliko već večeras postati stanovnik bele kuće što je rekao svojim cimerima.

- U ponedeljak dolazi bivša koleginica - rekao je Asmin.

- Koja? - pitala je Milena Kačavenda

- Aneli. Počinje cirkus - rekao je Durdžić, ali nije hteo da otkrije od koga je dobio tu informaciju.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: