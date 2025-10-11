ASMIN JAVNO ŠUTNUO STANIJU: "Od danas sam slobodan" Nastao muk u Eliti
Rijaliti učesnik Asmin Durdžić je danas u programu uživo javno raskinuo sa svojom devojkom Stanijom Dobrojević.
Asmin Durdžić je na samom početku "Elite 9" istakao da ulazi u rijaliti kako bi dokazao svoju ljubav prema Staniji Dobrojević, ali je brzo popustio i počeo da muva Maju Marinković.
Ovaj njegov postupak je isterao iz takta Staniju, koja je rekla da mu je dala žuti karton, odnosno opomenu, a ako nastavi da se muva sa ukućankama, doći će do raskida.
Kako je sam Durdžić danas izjavio, žuti karton za njega znači crveni, zbog čega je pred svima on ostavio Dobrojevićevu.
- Imam samo da kažem da žuti karton gledam kao crveni. Od danas sam slobodan i pušite mi svi ku*ac - istakao je Asmin.
"Neko se zaigrao rijalitija"
- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja - zapičela je u svojoj objavi Stanija pa nastavila:
- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom, i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem, ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - poručila je Stanija za koju se priča da će u jednom trenutku ući u "Elitu 9".
Asmin veruje da Aneli stiže u Elitu
Podsetimo, Asmin veruje da će i Aneli koliko već večeras postati stanovnik bele kuće što je rekao svojim cimerima.
- U ponedeljak dolazi bivša koleginica - rekao je Asmin.
- Koja? - pitala je Milena Kačavenda
- Aneli. Počinje cirkus - rekao je Durdžić, ali nije hteo da otkrije od koga je dobio tu informaciju.
