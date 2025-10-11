Slušaj vest

Bivša članica grupe "Models", Dragana Mitar, proslavila se učešćem u rijalitiju "Zadruga" nakon čega se povukla iz javnosti.

Dragana Mitar na društvenim mrežama deli trenutke iz privatnog života, a otkako se pojavila u rijalitiju drastično je promenila izgled te je danas malo ko prepoznaje. Nakon "Zadruge" je uspela da smrša čak 20 kilograma, a jednom prilikom je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

- Mnogo toga sam menjala na sebi, ali ne iz dosade ili hira, već da bih bila zadovoljna sobom. Imala sam 70 kilograma, što je stvarno previše. Bila sam nesrećna zbog toga! Ipak, uspela sam da se odreknem hrane koju volim i da izgubim čak 20 kila. Konačno sam srećna i sviđa mi se kako izgledam - rekla je ona tada, pa nastavila:

1/8 Vidi galeriju Starleta Dragana Mitar Foto: Printscreen/Pink, Printscreen Instagram, Printscreen

- Prvo sam prestala da jedem testo i slatkiše, kao i da pijem gazirane sokove. Odmah sam primetila velike promene u organizmu. Ranije bih, kada pojedem hranu iz "Meka" ili picu, obavezno uzimala i dezert. Posle toliko hrane osećala bih se umorno i neraspoloženo. Više nije tako, osećam se zdravije, lakše... Onda sam počela da jedem samo jednom dnevno! Na mom stolu su uglavnom kuvana jela. Volim čorbe i sve što se jede kašikom.

- Stalno sam u pokretu i treniram svaki dan. Uz to, idem redovno na masaže, ali i na lipolizu, što je procedura kojom se injekcijama ubrizgavaju supstance koje sagorevaju masti na mestima koja su kritična. Kod mene su to stomak, butine i zadnjica. To je stvar odluke i želje za promenom. Ja sam presekla u glavi i zato mi ništa nije bilo teško.

Jelovnik Dragane Mitar

Doručak: Čaj

Ručak: Čorba sa povrćem i mesom

Večera: Voda

Trik savet: Kad god osetite glad popijte čašu vode ili čaj. Ja sam tako uspela da drastično da smanjim kilograme.

Osam puta operisala nos

1/10 Vidi galeriju Dragana Mitar Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Inače,Dragana je estetskim operacijama promenila lični opis, a kako je i sama priznala samo nos je operisala osam puta.

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož". Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva - rekla je ona tada.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: