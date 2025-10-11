Slušaj vest

Mladen Mijatović nedavno se vratio u Srbiju gde je nakon pauze nastavio da se bavi novinarstvom, a sada je progovorio o životnim borbama.

Naime, Mladen je podelio fotografiju iz kafića, ističući da je život vredan borbe iako nekada nije lako prolaziti kroz izazove.

Mladen Mijatović Foto: Kurir, FK Partizan

- Vikend u Beogradu. Sladak život - a život nije uvek lak, ali vredi svake borbe. Tamniji trenuci samo su priprema za svetlije - napisao je voditelj i otkrio u kojim specijalitetima uživa u jesenjim danima.

Mladen Mijatović pokazao kako provodi vreme nakon povratka u Srbiju
Foto: Printscreen

- Krempita sa višnjama, kafa - dodao je on.

O raskidu sa Deom Đurđević

Mladen Mijatović je nedavno u razgovoru govorio o odnosu sa bivšom devojkom Deom Đurđević sa kojom ponovo sarađuje otkako se vratio na Tv Pink.

Dea Đurđević i Mladen Mijatović Foto: Instagram Printscreen / deadjurdjevic_official, FK Partizan, Printskrin, Printskrin/Instagram

- To je sve normalno, to je deo života, deo posla, bivša devojka, kao bivša devojka, potpuno je to normalno i razumljivo. Civilizovani smo ljudi, kao i sa svakom bivšom devojkom funkcionišem sasvim u normalnim odnosima. Svako radi svoj posao, ja sam isključivo fokusiran na posao i ono što radim i za šta sam plaćen, tako da sve drugo me ne dotiče i sve priče koje se pričaju me ne dotiču. Nisam zainteresovan za njih i fokusiran sam isključivo na posao i na druženje sa iskrenim i pravim prijateljima.

Pitanje o novoj devojci je vešto izbegao.

- Fokusiran isključivo na posao i na rad u novinarstvu i da što preciznije, kvalitetnije izvestim gledaoce o svemu što se događa, to mi je posao i misija - istakao je on za Blic, a na konstataciju da emotivni život ostaje po strani rekao je kroz smeh: “Tako je”.

whatsapp-image-20200903-at-14.45.14.jpg
dea.jpg
whatsapp-image-20200903-at-14.45.14.jpg
Mladen Dea.jpg

