Rijaliti učesnici Mina Vrbaški i Dača Virijević komentarisali su raskid Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, ističući da bi voleli da i ona uđe u "Elitu".

Asmin Durdžić je danas u programu uživo javno ostavio Staniju Dobrojević što je iznenadilo mnoge ukućane, jer je prethodnih dana u više navrata govorio koliko mu ona nedostaje.

Durdžića je povredilo to što je Stanija nedavno izjavila da je zbog flertovanja sa Majom Marinković dobio žuti karton, te je rešio da preseče agoniju.

- Glupo je to s njene strane što mu je dala žuti karton. Čisto sumnjam da bi prihvatila sa mnom da razgovara, kada bi došla ovde - rekao je Dača.

- Svakako bi trebalo da čujemo dve strane priče. Mislim da bi sa mnom pričala - rekla je Mina.

- Ja mislim da sa mnom sigurno ne bi, toga si svesna - istakao je Dača.

"Neko se zaigrao rijalitija"

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja - zapičela je u svojoj objavi Stanija pa nastavila:

- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom, i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem, ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - poručila je Stanija za koju se priča da će u jednom trenutku ući u "Elitu 9".

