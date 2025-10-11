Slušaj vest

Javnosti je poznato da je majka Milana Miloševića dugo bila u teškom zdravstvenom stanju, te da je dane provodila u bolničkoj postelji.

Milan je sada priznao kako su tekli dani dok je ona bila u teškom stanju i kako je tekao oporavak.

- Posle 236 dana, 90 dana je bila na aparatima, hteli su da isključe aparate jer su očekivali svaki dan da će preminuti. Doktor je rekao da je samo moja ljubav vratila u život. Svaki dan sam sedeo pored nje dok me nije prepoznavala i nije znala ko sam ja, a ona me pita "Gde je Milan"? Ja joj kažem da radi, nije mogla da vrati neke stvari. Sada sedi i pije kafu i zapali vigaru, pustio sam je da radi sve što želi -rekao je Milan.

Potresni detalji

"Moja majka kada se udala za oca imala je već brak iza sebe. Ona se bila udala sam 17 godina i dobila najstarijeg brata, ali je posle godinu dana ostala udovica. Logično je bilo da se uda opet i tad se udala za mog oca. Rodila je mene i brata koji ima cerebralnu paralizu, u domu je već 20 godina jer je postao agresivan, ima um deteta od 3 godine, a može da bude opasan. Najstariji brat se ubio", ispričao je on, a to je bio tek početak:

"Otac je dolazio pijan svaki dan. Ako ga nema do šest-sedam, znači da je otišao da se napije. Onda bi se vratio kući i tukao majku i polubrata, njega je ubijao od batina. Mi smo prvo bežali kod komšija, ali je počeo njih da maltretira pa smo bežali u kukuruz da spavamo. Jedan dan je čak zapalio sto, mogli smo svi da izgorimo, to je i želeo. Nakon nekog vremena završio je u zatvoru zbog nekog problema koji je napravio i dobio je dosta godina zatvora. Tada je majci ostavio oproštajno pismo i obesio se u zatvoru. Nama je tada svanulo. Najstariji brat se ubio posle Vukovara, a drugi brat je u domu, majka je sada bolesna, ali je borac i ja sam joj sve", završio je Milan svoju tešku ispovest.

Odbio ponudu za Dubai

"Imao sam poziv da idem u Dubai, nisam hteo da idem tek tako. Kažu da je to takva prostitucija da se ne zna ko koga... Nije mi jasno da svi idu u Dubai da odmaraju, kao da je Vrnjačka Banja. To je javna tajna. Dubai je sad centar svega, ja mogu da odem i da se fasciniram građevinom. Imam kolegu koji voli da ode i da uživa, ali ovo ostalo... Napate se tamo, ali pare su tu i njima su slatke", rekao je Milan u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

