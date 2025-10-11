Slušaj vest

Ekipa Kurira posetila je zaseok Vrapci, kod sela Knežina na Romaniji, u kojem je rođen legendarni Halid Bešlić.

Daliborka Ponjarac, prva Halidova komšinica u ovom mestu, samo dva dana pre njegove smrti bila je u poseti sa još nekoliko komšija iz sela, svom dugogodišnjem prijatelju.

Prilikom tog emotivnog oproštaja, donela mu je nešto što je za Halida imalo neprocenjivu vrednost – krušku iz njegovog dvorišta, o kojoj je govorio celog života.

- Bili smo jako bliski, morali smo otići da ga posetimo u bolnicu. Nažalost, bilo je to poslednji put. On je bio toliko pozitivan i sa toliko volje za životom. Oduševio se kad smo došlo i kao da je ceo svet ugledao na jednom dlanu kad je uzeo tu krušku. Bio je pun života, pozitivan. Verovali smo da će se izvući. Uvek je pričao o svom selu, o belom luku iz Vrabaca, o jednostavnim stvarima koje su za njega bile najveće bogatstvo. To je jedna ljudska gromada koja se više neće roditi - rekla nam je ona grcajući u suzama, a onda je uputila i poziv svima da dođu i da se u nedelju tačno u podne kod Knežak izvora oproste od Halida.

Poslednje pripreme

Ekipa Kurira koja već nekoliko dana boravi u Sarajevu, posetila je čuvenu Carevu džamiju, gde će se u ponedeljak obaviti dženaza pokojnog pevača.

Kako smo mogli da primetimo, pripreme za ovaj čin su već uveliko počele, pa se tako čiste veliki tepisi i staze. Kako nam je rekla žena koja je u tom trenutku tamo radila, ovo će biti jedna od najvećih dženaza u Sarajevu u poslednjih dve decenije a možda i više, pa će biti angažovane i brojne policijske snage kako bi sve prošlo kako treba i kako bi bezbednost bila na nivou.

