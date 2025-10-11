Slušaj vest

Mina Vrbaški sinoć je odlučila da prekine svaku komunikaciju sa Asminom Durdžićem, nakon što je saznala da je on Borislavu Terziću rekao kako bi na njegovom mestu sa njom imao samo intimne odnose, a potom joj dao „šut-kartu“.

Vrbaški je istakla da bi Durdžić, kako kaže, prodao sve samo da izvuče ličnu korist.

- Možeš da mu kažeš slobodno da mi se ne obraća. Mislila sam da nas gleda drugačije. Rekao je on nama ispod trema da sve gleda kroz korist, prodao bi on sve - konstatovala je Mina.

Pred spavanje, ona se požalila rijaliti cimeru Dači dok su šetali dvorištem Elite i spremali se za san.

Odučila je da potpuno "precrta" Durdžića, te da mu se više ne obraća.

- Ako me zove, da mu se obraćam uopšte? Ne čujem ga? - upitala je Mina.

- Da - odgovorio je Dača.

Likuje zbog Asminovog raskida s Stanijom

Asmin Durdžić je danas u programu uživo javno ostavio Staniju Dobrojević što je iznenadilo mnoge ukućane, jer je prethodnih dana u više navrata govorio koliko mu ona nedostaje.

Durdžića je povredilo to što je Stanija nedavno izjavila da je zbog flertovanja sa Majom Marinković dobio žuti karton, te je rešio da preseče agoniju.

- Glupo je to s njene strane što mu je dala žuti karton. Čisto sumnjam da bi prihvatila sa mnom da razgovara, kada bi došla ovde - rekao je Dača.

- Svakako bi trebalo da čujemo dve strane priče. Mislim da bi sa mnom pričala - rekla je Mina.

- Ja mislim da sa mnom sigurno ne bi, toga si svesna - istakao je Dača.

