Starleta Stanija Dobrojević se nakon što ju je Asmin Durdžić javno ostavio, oglasila na mrežama i rekla da su se konačno oboje složili oko jedne stvari, odnosno njihovog raskida.

Asmin Durdžić je danas usred programa uživo saopštio da je definitivno stavio tačku na svoju vezu sa Stanijom Dobrojević, kao i da je od sada slobodan čovek.

Stanija se nije dugo oglašavala po pitanju raskida, sve do sada. Iako su svi očekivali da će udariti na svog već sada bivšeg, Dobrojevićeva je ipak bila kratka i samo poručila da su se posle mnogo vremena njih dvoje konačno složili oko jedne stvari - njihovog raskida.

- Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da... - rekla je Stanija na svom Instagramu.

Jedva čeka da postane deda

Asminov otac, Mustafa, ne krije da želi da mu Stanija rodi unuče, a on se danas oglasio na svom Fejsbuku i oduševio mnoge:

- Ko mi prvi javi da je Stanija trudna dobija muštuluk sto hiljada evra, a ko mi kaže šta nosi, dobiće dvesta hiljada evra - napisao je Mustafa.

"Radovala sam da ću dobiti dete"

Inače, Stanija je nedavno pričala o gubitku bebe.

- To je nešto najlepše što sam priželjkivala da mi se konačno desi u životu, tako da sam se toj vesti veoma radovala, ali radost nije dugo trajala, jer se desio pobačaj i završila sam kod lekara. Najviše me je emotivno pogodilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, važno je da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte šta se sve desilo, zamislite da sam bila trudna… Ne znam, neka bude kako Bog odluči - iskrena je bila Stanija, te dodala:

- Bio mi je najveća podrška u svemu tome. Vest o trudnoći sam krila od porodice i čekala neki lepši trenutak, da prođe koji mesec. Desilo se šta se desilo, i čuli su samo ove tužne vesti - dodala je starleta.

