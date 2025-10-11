Slušaj vest

Rijaliti učesnicas Miljana Kulić je tokom razgovora sa Filipom Đukićem rekla da nakon izlaska iz "Elite 9" otvara svoj kozmetički salon, a pored toga će i snimati za Jutjub.

Miljana Kulić je godinama unazad pričala da završava sa rijaliti karijerom, ali se svake godine iznova pojavljivala u Beloj kući.

Kulićeva je sada ozbiljna u nameri da zatvori to poglavlje svog života i novac koji je zaradila u rijalitiju iskoristi kako bi pokrenula privatni biznis. Naime, ona je došla na ideju da otvori svoj kozmetički salon, ali joj to neće biti jedini izvor prihoda, pa će pored toga pokrenuti Jutjub karijeru.

- Čime ćeš, Miksi, da se baviš kada završiš rijaliti karijeru? - pitao ju je Filip.

- Otvoriću frizerski salon i biću jutjuberka - rekla je Miljana, ozbiljno, ali uz svoj prepoznatljiv osmeh.

- Ti ćeš da radiš u salonu? - upitao je Filip.

- Neću ja da radim. Ja ne umem da radim ništa u salonu. Ni nokte, ni frizure. Jesi li normalan ti? Zaposliću radnike koji će da rade, iskusne, neću ja da se blamiram jer ne znam da radim te stvari - rekla je Miljana.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Znači radiće Marija? - pitao je Filip.

- Ne. Da li sti gluv? Zaposliću radnike koji znaju. Marija isto ne zna ništa o tome - rekla je Miljana.

- A koliko će da košta frizura? Po Lokni? Ako je 5.000 onda jedna lokna ispadne 15 dinara - nastavio je Đukić.

- Filipe, cenovnik još uvek ne znam. Filipe, nisu ti cene u Nišu kao u Beogradu - rekla je Miksi.

Ljubila se strastveno s Filipom

Filip Đukić i Boginja se strasno ljube Foto: Printscreen

Podsetimo, na samom početku rijalitija Miljana se strasno ljubila sa Filipom Đukićem, što je izazvalo veliki bes kod njene majke Marije.

- Anita Stanojlović se zabavlja sa Filipom Đukićem, a pre njega je bila sa Zolom. Zapravo, Zola je prevario Miljanu sa Anitom u rijalitiju. Zbog toga je Miljana bila sa Đukićem, da vrati Aniti. Ona je takva, sebe će da osramoti samo da vrati milo za drago. Ne zaboravlja takve stvari. U svakom slučaju meni je to odvratno - rekla je Marija Kulić tad za Informer.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: