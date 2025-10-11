Slušaj vest

Asmin Durdžić je danas usred programa uživo saopštio da je definitivno stavio tačku na svoju vezu sa Stanijom Dobrojević, kao i da je od sada slobodan čovek.

Njegova odluka sve je ostavila u šoku, a sada je cimerima obrazložio zašto je to uradio.

- Je l' si se sprdao ovo za Staniju? - upitao je Filip.

- Ne. Je l' ona meni dala žuti? Jeste. Ja sam to shvatio kao crveni. Da je provlače ovde Luka i ostali kroz priču, to mi ne treba - kazao je Asmin.

Stanija se oglasila

Starleta Stanija Dobrojević se nakon što ju je Asmin Durdžić javno ostavio, oglasila na mrežama i rekla da su se konačno oboje složili oko jedne stvari, odnosno njihovog raskida.

Stanija se nije dugo oglašavala po pitanju raskida, sve do sada. Iako su svi očekivali da će udariti na svog već sada bivšeg, Dobrojevićeva je ipak bila kratka i samo poručila da su se posle mnogo vremena njih dvoje konačno složili oko jedne stvari - njihovog raskida.

- Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da... - rekla je Stanija na svom Instagramu.

