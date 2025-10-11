Slušaj vest

Pevačica Andrijana Radonjić postala je poznata učešćem u rijalitiju Zadruga 1.

Nakon što je izbacila pesmu koja je privukla veliku pažnju publike, povukla se iz javnosti.

Udata za hrvatskog biznismena

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića, a potom dobila prvo sina, a pre mesec dana i ćerku. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

Andrijana je drugo dete dobila sa hrvatskim biznismenom, a tek rođenoj ćerki uputila je emotivnu poruku:

-Vredi. Svake suze, svakog znoja… - napisala je ona, te dodala:

- Ovo malo stvorenje dodalo je neku novu dimenziju mom životu. Prvi put je sve bilo nepoznato i posebno na svoj način, dok je drugi put, sve drugačije. Znate šta vas čeka u porodilištu, znate da bez muke i boli ne može doći nešto tako veliko i svesno idete u neko poznato neprijatno iskustvo. Jer znate da vas čeka nešto sto će vaš život promeniti iz korena na samo sebi svojstven način - istakla je bivša zadrugarka.

- I vredi. Svake suze, znoja, boli i čekanja. Juče je moj svet postao veći za broj, a moja snaga beskrajna. Upotpunila je nas svet i postala četvrti član naše male, a zapravo, tako velike porodice. Poduplala je našu ljubav kao što njeno ime i pokazuje, Ljubica - napisala je potom Andrijana i u objavi označila svog supruga.

Bila u vezi s Đeksonom

Podsetimo, Andrijana i Đekson bili su u vezi 2018. godine tokom učešća u Zadruzi, međutim, njihova ljubav je bila kratkog daha, a svađe su im bile svakodnevnica.

- Nemam pojma. Ne pratim ga ni na Instagramu! Ne znam. Ja sam uvidela neke stvari kad sam izašla napolje (iz rijalitija) i to mi je bilo sasvim dovoljno da nemam potrebu da se čujem sa njim. Nemam ništa protiv njega, nemam loše mišljenje o njemu, jednostavno nismo se čuli... godinu dana. Malo manje - rekla je Andrijana za bivšeg.

