Pevačica Šemsa Suljaković uputila je poslednje zbogom Halidu Bešliću. Emotivnom porukom koju je objavila na društvenim mrežama uz njihovu zajedničku fotografiju iz srećnijih dana - gotovo da nema koga nije rasplakala.

Opraštajući se, ispričala je kakvim ga je čovekom smatrala, a onda i umetnikom "koji nikada neće biti zaboravljen".

- Halid je osvojio ceo Balkan ne samo svojom muzikom, nego svojom dušom koja je gorela u svakom stihu. Danas više nije među nama, ali njegov glas i dalje odjekuje ulicama, na svadbama, u noćima samoće i u uspomenama koje nikad ne blede. Nije bio samo pevač. Bio je vatra koja je rušila granice među narodima, most između jezika i srca. Sa mikrofonom u ruci i srcem punim ljubavi prema ljudima, Halid je podizao više od bine, podizao je nadu, ponos i ljubav širom ove napaćene zemlje – pisala je Šemsa na Fejsbuku.

Tu se nije i zaustavljala.

Halid, pesma koja neće prestati

- U vremenu kad je slava najvažnija, Halid je stvorio carstvo ljubavi, kraljevstvo emocija, bez krune, samo s poniznošću. Nije bio samo pevač bio je istorija koja se peva, emocija koju ne možeš opisati, samo osetiti. Danas ne tugujemo, danas odajemo počast. Jer legende ne umiru. One postaju pesme... A Halid je bio pesma koja nikad neće prestati. Hvala ti, Halide. Počivaj u miru, ali pevaj zauvek – zaključila je ona.

Poslednje pripreme

Ekipa Kurira koja već nekoliko dana boravi u Sarajevu, posetila je čuvenu Carevu džamiju, gde će se u ponedeljak obaviti dženaza pokojnog pevača.

Kako smo mogli da primetimo, pripreme za ovaj čin su već uveliko počele, pa se tako čiste veliki tepisi i staze. Kako nam je rekla žena koja je u tom trenutku tamo radila, ovo će biti jedna od najvećih dženaza u Sarajevu u poslednjih dve decenije a možda i više, pa će biti angažovane i brojne policijske snage kako bi sve prošlo kako treba i kako bi bezbednost bila na nivou.

