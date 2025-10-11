Slušaj vest

"Zvezda Granda" Stefan Babić pravi odličnu atmosferu na nastupima bilo da je u klubovima ili na privatnim veseljima.

Kako zna svojim glasom da pokrene emocije kod publike najbolje pokazuje i bakšiš u njegovim rukama na jednom privatnom veselju.

Babić je imao problem da drži mnobrojne novčanice koje su mu dali gosti, a u toku novi ovaj popularni folk pevač je više puta morao da oslobađa ruke za nove novčanice kojima su ga gosti na jednom privatnom veselju cele večeri zasipali.

Tad mu je bilo najteže da peva

Foto: Printscreen

U privatnom životu Babić je srećno oženjen i ima sina. On je jednom prilikom otkrio kada mu je bilo najteže da peva.

– Najteže mi je bilo kada sam morao da pevam na veselju kada je supruga išla da se porodi. Tu noć sam postao otac, pevao sam i naredna dva dana, nisam mogao da otkažem jer su ljudi tražili mene, i nisam mogao da im upropastim veselje, svakako nisam mogao ništa da uradim jer nisu dozvoljavali da vidim sina i suprugu pre nego što izađu iz porodilišta – otkrio je Stefan jednom prilikom.

kurir.rs/nema zabranjenih

