Slušaj vest

Bora Santana nakon razvoda od Milice Kemez uživa u čarima samačkog života, što jasno pokazuje njegovo ponašanje u „Eliti 9“.

Naime, pre manje od nedelju dana zvanično se razveo od bivše supruge, a tom prilikom je istakao da se nada kako će u ovoj sezoni „Elite“ konačno pronaći pravu ljubav.

Ta želja mu se ubrzo i ostvarila, barem na kratko, kada je uplovio u vezu sa Aleksandrom Jakšić, koja je, nažalost, brzo završila.

Foto: Printscreen

Sada je Bora bacio oko na Anastasiju Brčić, koju je nežno mazio po nozi, a osmeh nije skidao sa lica, što jasno govori o njegovom raspoloženju i spremnosti za nove emocije.

Foto: Printscreen

"Mora da isplati"

Aktuelni učesnik traži od bivše supruge ogromnu svotu novca.

- Boro, zbog čega se Milica i njen dečko prave ludi i da li će da ti vrati 15.000 evra? - glasilo je pitanje novinara.

- Ne kažem da duguje, ali je više moje nego njeno. Ako će sama da živi okej, ali ako će da dovodi dečka onda mora da isplati. Ona se razvela, ali sam njoj to pre braka dao da bi dobila kuću. Ja to ne mogu da dokažem na papirima, ali mogu da dokažem ljudima koje sam isplatio. Ja rođenom bratu nisam oprostio, a da oprostim njoj, k*rac ću da joj oprostim. Neka vidi tamo koliko treba da se isplati, sebi neka kupuje stanove i neka je živa i zdrava sa njim. Kako sam ja mogao sa mojih 10 prstiju da stvorim, tako neka on isplati. Kuče Kala da mi se vrati! Ja sam uradio septičku jamu tamo i mi imamo zajednički septičku jamu. Plac i temelj je uradio moj drug Peks, snimali smo za Youtube kanal. To što je ona dala sitne pare jer sam joj ja nabacio da radi frizure na romskim svadbama, pusti te priče. Na njene svađe iz "Zadruge 3" sam potrošio pare i to će da vrati. Pet rođendana sam joj organizovao, sve moji gosti, petoro njenih ljudi je bilo - govorio je Bora.

- Boro, koliko imaš pravo na to sudski? - nastavio je novinar.

1/10 Vidi galeriju Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

- Nisam hteo da pričam da se ne bi odužilo. Ja sam pre svadbe to stavio na njeno ime u januaru mesecu. Mi smo otišli u Sopot sa javnim beležnikom, dao sam joj od srca da joj se sagradi kuća jer smo trebali da živimo zajedno. Pošto ona s*re da ju je sramota od mene i taj njen što priča, a nema m*da da okrene, mada ni tad ne bi mogao da bleji na našem placu. Ona me popaljivala da živimo u selu. Ja došao u selo, a ona neće u selo. Ja došao na selo, a ona ode na Zvezdaru da živi pored Đedovića, hoće k*rac. Plac je moj, kuče je moje. To nije 15.000, nego je plac moj, a ona ima učešće.Ona ako hoće da živi poklanjam joj, a ako će taj njen da bude mangup ne može. Kuče će da mi vrati jer je moje, ono je trčalo po Red televiziji. Ne može dva kučeta kod nje, kod mene će da budu dva kučeta. Može da uzme dete od Foksi. Kao što vidiš Foksi kako ide sa mnom, Kala još pet puta više i ona sa mnom spava zagrljena - nastavio je Santana.

- Šta ti je rekao advokat? - pitao je novinar.

- Ja tu ne mogu ništa. Ona ako će da vrati, vratiće, a ako neće ja ću da polupam ceo temelj. To je nešto lično. Ja nju ne sprdam, ne želim joj zlo. Ona ne može meni da bira komšije. Ona voli te mangupe na baterije. Što joj neki bivši dečko nije pravo rođendane, slavlja i vodio na more? Sa mnom je videla ono što nikad nije, videla je estradu. Kog pevača je mogla da vidi i upozna da nije mene? Samo na televiziji i u Zadruzi. Sve je preko mene upoznala, a sa kim je mene upoznala na sud me odvela. Njene drugarice su Lili Only Fans. Što bih ja nekom njenom dao da uživa na mom? - pričao je Bora.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: