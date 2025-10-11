Slušaj vest

Bračni par Marko i Divna koje je javnost upoznala kroz učešće u emisiji “DNK“, nakon svog poslednjeg učešća u rijaliti programu “Zadruga“, publika nije imala priliku često da vidi u javnosti.

Komšija koji živi blizu njihovog doma koji je veoma blizak i sa Markom i sa Divnom, otkrio je da je došlo do nemilog događaja zbog kojeg je morala da interveniše i policija.

- Jutros je bila neka glasna muzika tako da je Marko bio kod kuće, ali moguće da je sada otišao u obližnje selo da radi. Divna i on više nisu zajedno sigurno preko dva meseca već, posvađali su se i ona je nasrnula na njega, pa je on prijavio policiji i dobili su zabranu prilaska. U toj kući Mare sad živi sam, a Divna se vratila u trošnu kuću kod sestre u selo Gložane - rekao je komšija.

Divna je potom otkrila šta se dogodilo između Marka i nje:

- Nismo se potukli, već je došlo do svađe što je normalno u svakoj vanbračnoj porodici, ali bila je policija i možda sam napravila neke greške i krivo mi je zbog toga. Teško mi je što sam ovde, ali imam podršku sestre i čekamo da prođe zima, nadam se da će tada biti bolje. Dobila sam zabranu prilaska Marku do januara meseca, nismo se čuli i ne viđamo se. Znam da mu je teško što nije sa mnom i meni je teško što nisam sa njim, ali vreme će pokazati i ako nije suđeno da budemo zajedno, bolje svako na svoju stranu. Rešetke su na kući još kad je pravljena kuća, nije zbog toga. Posvađali smo se oko mog telefona, jer je moj muž ljubomoran i hoće da proverava sa kim se dopisujem, pa mu nisam dala. On je uzeo, bila sam pobesnela što mi nije vratio telefon i tu sam napravila zbrku, pozvao je policiju i njemu i meni su zabranili pristup i tako smo otišli svako na svoju stranu. Što se tiče fizičkih sukoba nije ih bilo – rekla je Divna i dodala:

- Nije trebao da prijavljuje, već smo mogli da se dogovorimo lepo kao ljudi, ali sam je prijavio i sam je napravio grešku tu nema pomoći, a ja se nisam dopisivala ni sa kim samo ne volim da dajem svakome telefon, a on je možda popio i bio besan, pa u naletu besa i ljubomoran – iskreno kaže ona, koja smatra da je treća osoba kriva što je došlo do raskida.

- On kad popije je drugačiji tip muškarca, voli da se šali, ali neki put i smara i ne volim tu napadnost. Mi se ne svađamo, ako ne dođe treća osoba, a kod nas u braku se pojavila treća osoba koja jako smeta Marku i meni, ali ne želim da je pominjem. Nije ženska osoba, pre je bila jedna devojka kada me je izbacio na tri meseca, a ja opraštala jer sam naivna, a sada nije, ali Marko zna o kome je reč i ta osoba nam pravi razne svađe u kući.

Divna se osvrnula na učešće u “Zadruzi“, te i istakla da bi volela ponovo da uđe u rijaliti, ali ovaj put sama.

- Nisam imala pozive za “Elite“, ali bih ušla za veću sumu novca. U početku bih želela da budem bez Marka, a posle neka uđe i on. Nemam lepo mišljenje o Kačavendi i jako me nervira, pa onda Uroš Stanić, Teodora Delić, Bebicu ne podnosim, ma dosta njih me nervira. Navijam za Janjuša i on mi je omiljeni lik, ali neću da se zaljubim u njega, previše je visok momak i nije moj tip. Volim mlađe muškarce, a ne starije. Možda i sad imam simpatiju, ali to je tajna, videćemo do januara meseca, možda se udam do tad i Marko ode u zaborav – kroz smeh priča ona.

