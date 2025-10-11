Slušaj vest

Joca i Iva stalno ističu kako se lepo slažu, a sada je pevač progovorio o njenoj deci, koje je dobila iz odnosa sa prethodnim partnerom.

"To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je ona jedina žena koja mene tera napred, uvek gleda da sam ja taj koji će da bude ispred nje i da zaštiti porodicu i nju. Ona je imala neka iskustva koja nisu bila dobra, ja sam to podneo kao muškarac" - pričao je Joca, a onda se na ovu temu u komentarima nadovezala i sama Iva, koja zbog ove situacije nailazi na negativne komentare, te je napisala sledeće:

"Mislim da svi vi koji kažete da nije u redu da ga tako zovu, nemate pojma s kojom ljubavlju je on njih prihvatio, a pravi otac je čak i novoj porodici prećutao da ima tu istu decu. Tako da prestanite molim vas. Moja deca su konačno srećna što imaju nekoga ko ih zaista gleda kao svoju rođenu decu" - napisala je Iva.

"Prelomio sam odavno da ću da je verim"

- Prelomio sam odavno da ću da je verim, samo je priprema bila u pitanju gde ću to da uradim i kako ću to da izvedem. Nedugo pošto smo se spojili sam svatio da je ona žena za mene i srećan sam zbog toga. Jako nam je lepo zajedno, odmah sam to osetio. Ne mogu da navedem tačan trenutak kada se to desilo, ali sam sve vreme osećao da je to to - rekao je Jovan.

O venčanju

- Biće sledeće godine, maj mesec, pričamo o tome uveliko. Imamo mnogo prijatelja sa kojima želimo da podelimo sreću, tu su bili od samog početka. Ne bi bilo fer da suzimo na neki uži izbor - Joca nedavno za "Blic".

