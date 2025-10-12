Ćerke čuvenog pevača Zdravka Čolića , Una i Lara, dugo su u žiži interesovanja javnosti. Među Larinim poslednjim objavama na društvenim mrežama nalaze se i fotke na kojima je vidimo u smelom izdanju. Lara je pozirala u roze haljini sa velikim izrezima, a komentarima ispod ove njene objave ne vidi se kraj.

- Supruga Aleksandra je ta koja je više posvećena vaspitanju naše dece, ja sam mnogo popustljiviji. Ali, bez obzira na tu činjenicu, trudim se da vaspitanje ne trpi, kao ni tradicionalne vrednosti na kojima počiva moja porodica.

"Uni ne mogu zabraniti da se slika"

- Una samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike... - pričao je Čola za taj medij.