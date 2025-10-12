Slušaj vest

U domu pevačice Olje Karleuše pričala je o bolničkim danima, kolegama i njenom sinu, a iznela je u javnost niz detalja koji dosad nisu bili poznati.

- Ja sam osoba koja se budi i kreće u akciju, prvo kućnu da bih posle se okrenula poslu. Na terasi sam uglavnom uveče, a preko dana teško. Nisam neko ko dan počinje kafom - kaže Olja koja, iako nije medijski eksponirana, i dalje nastupa i radi.

Niko nema pravo da kuka

Mnoge njene kolege se žale da malo rade, ali njoj taj način govora nije svojstven.

- U današnjem vremenu, svuda u svetu je došlo blesavo vreme, ko kaže da radi savršeno ne priča istinu. Postoji malo, desetak onih koji su konstantno radili i imali posećenost na koncertima, ostalo funkconiše ali znatno manje. Kako je svima tako i nama pevačima. Niko nema pravo da kuka jer svi dobro živimo i pored ovog vremena - rekla je.

- Inače se ne žalim u životu, smtram da je za kukanje potrebno više problema. Imaju pravo da se žele oni koji su bolesni ili im je neko blizak u zdravstvenom problemu ili su izgubili nekog bliskog. Ako se takvi snađu i funkcionišu onda mi ne treba da imamo mogućnost da se žalimo. Imaš pravo da se žališ ali ne da kukaš.

Olja je izbacila dve nove pesme, a jedna nosi posebnu emociju jer je nastala dok se ona borila sa zdravstvenim problemom, te se dotakla i sina jedinca.

- Jedna pesma je brza, crnogorskog melosa “Htio, mogo ili moro” u etno fazonu je, druga je, kažu festivalska ljubavna. Posvetila sam je sinu jer je nastala dok sam ja bila zdravstveno ugrožena i dok sam bila u bolnici, moja drugarica je napisala nakon našeg razgovora. Rekla mi je: kada sam shvatila da se ti ne žališ nego kažeš da ćeš uspeti ja sam spustila slušalicu i napisala pesmu za pet minuta. Ja sam želela da bude to moja pobeda, a svaka osoba je imala teške trenutke, zadravstvene, porodične ili poslovne. I svi smo mi zahljajujući Bogu i ljudima koji su bili uz nas, a uz mene su bili svi mama, tata, sin, muž, svekrva... ali Pavle je princ mog života i zato je njemu posvećena “Tebe da gledam”.

Borba kroz veru u Boga

Da li je kroz borbu za zdravlje osećala strah, pevačica kaže da je to sastavni deo svačijeg života.

- Strah je bio veliki, ali je i vera u Bog bila velika. Nadala sam se. Uvek molim Boga za oproštaj svih grehova jer smo svi grešni i nadala sam se da će mi pomoći da iz te borbe izađem kao pobednik. Sada je sve dobro, povukla sam se neko vreme, a onda se vratila u svoj posao. U međuvremenu sam se i bavila drugim stvarima, vratila sam se muzici bez buke i halabuke da sam tu, postojim, uvek sam bila u sredini - rekla je Olja, koja je i ranije pričala o velikom problemu sa trombom.

Olja kaže da nikada nije bila pobornik skandala kao pomagača u popularnsoti.

- Ne volim ništa kratkotrajno. Moj životni put nije bio takav koji puni arene ali moj je bio da se okrenem porodici, položim pravosudni i okrenem advokaturi, što sam i radila, zadovojna sam. Svako od nas misli: mogla si više, jače, bolje, prodornije ali to je moj put. Svako treba da bude u veri jer će mu to pomoći.

Nake od njenih pesama danas pevaju devojčice koji u trenutku izdavanja pesme nisu bile ni rođene.

- Publika od 16 do 26 i posle se udaju i ne izlaze. Danas znaju “Žene lavice” pesmu i pevaju deca koja nisu bila rođena u tom momentu. To je lepota ovog posla. Ne nudim publici golo telo, bikini i šorts, na teži način se u ovom trenutku održavam ali je to utabanije. Imam 45 godina i svoje ciljeve kako privatno tako i poslovno, ali imam utisak ako ih kažem da se neće ostvariti. Radim onoliko koliko radim iz uživanja, ne iz moranja. Volela bih da se popenjem za jedan nivo više, bila bih zadovoljna, kaže iskreno.

Objašnjava da je svoj put sama koračala.

- Znate kako kažu pojavila se pa prodala to i to, ima dečka ali ja sam sve sama. Mama i tata su mi pomogli. Muž i ja samo se gradili sve zajedno, imama podršku čoveka koji me ne pita zašto putuješ i nema te četiri dana, a ja ostajem sa detetom, što si to obukla...

A da li je bilo ljubomore?

- Bio je ljubomoran, svaka atraktivna žena privlači pažnju, a ja i sada sebe smatram takvom sa 45 godina i 15 kilograma više. Ti kada uđeš u prostoriju privlačiš pažnju, može da bude 10 lepih tu. Imao je svoje faze ljubomore i on to nije krio ali je umeo da balansira.