Slušaj vest

Obožavaoci širom sveta okupljaju se u više od 50 gradova kako bi odali počast Halidu Bešliću, koji je preminuo u 72. godini. Poštovaoci njegovog lika i dela organizuju komemorativna okupljanja u gradovima poput Sidneja, Hamburga, Praga, Atlante, Berlina i mnogih drugih, gde će se uz pesmu, sveće i poruke sećanja prisetiti jedne od najprepoznatljivijih muzičkih ikona sa prostora bivše Jugoslavije.

Iz Melburna, gde je veliki broj iseljenika sa naših prostora, stigli su snimci i fotografije sa okupljanja, gde se pevaju Halidovi hitovi, dok je lik velikog čoveka i pevača sve vreme stoji na video-bimu.

Foto: Kurir

Ovo okupljanje širom sveta pokazuje ne samo koliko je Halid bio voljen, već i kako su bol i tuga zbog njegovog odlaska uspeli da ujedine ljude, bez obzira na granice, jezike i generacije.

Foto: Kurir

Dan žalosti u BiH

Podsetimo, Vlada Federacije BiH donela je odluku o proglašenju ponedeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legende Halida Bešlića. Takođe je i Vlada Kantona Sarajevo proglasila ponedeljak za dan žalosti.

Australija se oprašta od Halida Bešlića na skupu posvećenom njemu Izvor: Kurir