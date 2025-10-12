Slušaj vest

Obožavaoci širom sveta okupljaju se u više od 50 gradova kako bi odali počast Halidu Bešliću, koji je preminuo u 72. godini. Poštovaoci njegovog lika i dela organizuju komemorativna okupljanja u gradovima poput Sidneja, Hamburga, Praga, Atlante, Berlina i mnogih drugih, gde će se uz pesmu, sveće i poruke sećanja prisetiti jedne od najprepoznatljivijih muzičkih ikona sa prostora bivše Jugoslavije.

Iz Melburna, gde je veliki broj iseljenika sa naših prostora, stigli su snimci i fotografije sa okupljanja, gde se pevaju Halidovi hitovi, dok je lik velikog čoveka i pevača sve vreme stoji na video-bimu. 

Foto: Kurir

Ovo okupljanje širom sveta pokazuje ne samo koliko je Halid bio voljen, već i kako su bol i tuga zbog njegovog odlaska uspeli da ujedine ljude, bez obzira na granice, jezike i generacije.

Foto: Kurir

Dan žalosti u BiH

Podsetimo, Vlada Federacije BiH donela je odluku o proglašenju ponedeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legende Halida Bešlića. Takođe je i Vlada Kantona Sarajevo proglasila ponedeljak za dan žalosti.

Australija se oprašta od Halida Bešlića na skupu posvećenom njemu Izvor: Kurir

"Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pesme obeležile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvek živeti među nama", poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.

