Jedan od trenutaka koji se izdvojio jeste kada je Dara Bubamara skočila na scenu i zaigrala sa takmičarem sa Kube.

Dara Bubamara pala u trans

Lisdian Abreu de la Rosa osvojio je sve simpatije žirija i publike, ali i pevačice koja nije krila oduševljenje njegovim likom i delom. Dara je skočila sa stolice i izašla na binu, te je zaigrala sa njim i zamešala kukovima.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Youtube printscreen

Iako je kratko vreme u Srbiji, Lisdian lepo govori srpski jezik te je tečno komunicirao sa žirijem. Na kraju pevanja i dobio je maksimalan broj glasova, a za mentora izabrao je Aleksandra Milića Milija.

Žena skamenjena

Foto: Printscreen/Youtube/Zvezde Granda

Dok se na bini odvijao vreli ples, u bekstejdžu žena od takmičara stajala je nepomično i posmatrala na ekranu šta se dešava na bini.

Foto: Printscreen/Youtube/Zvezde Granda

Vrlo ozbiljna i bez reči gledala je svog supruga i ostala zaleđena, te se čini da joj ni malo nije bilo prijatno zbog ovog nastupa.

