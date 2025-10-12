DARA BUBAMARA ODLEPILA ZA ZGODNIM KUBANCEM! Pevačica izletela na binu, pa zamešala kukovima, žena u bekstejdžu prebledela (FOTO)
Nova epizoda takmičenja "Zvezde Granda" prošla je turbulentno i sa puno smeha.
Jedan od trenutaka koji se izdvojio jeste kada je Dara Bubamara skočila na scenu i zaigrala sa takmičarem sa Kube.
Dara Bubamara pala u trans
Lisdian Abreu de la Rosa osvojio je sve simpatije žirija i publike, ali i pevačice koja nije krila oduševljenje njegovim likom i delom. Dara je skočila sa stolice i izašla na binu, te je zaigrala sa njim i zamešala kukovima.
Iako je kratko vreme u Srbiji, Lisdian lepo govori srpski jezik te je tečno komunicirao sa žirijem. Na kraju pevanja i dobio je maksimalan broj glasova, a za mentora izabrao je Aleksandra Milića Milija.
Žena skamenjena
Dok se na bini odvijao vreli ples, u bekstejdžu žena od takmičara stajala je nepomično i posmatrala na ekranu šta se dešava na bini.
Vrlo ozbiljna i bez reči gledala je svog supruga i ostala zaleđena, te se čini da joj ni malo nije bilo prijatno zbog ovog nastupa.
