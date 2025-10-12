Slušaj vest

Pevač Elmir Hodžić je unuk Halida Bešlića i talenat za muziku je nasledio upravo legendarnog pevača koji nas je napustio 7.oktobra. Ovo je malo ko znao, a njegova dugogodišnja prijateljica je otkrila da je talenat za muziku od Halida Bešlića nasledio i njegov unuk Elmir Hodžić iz "Collapse" benda.

U njenoj objavi na društvenoj mreži, se navodi da je mladi pevač Elmir je po majci u srodstvu sa Bešlićem.

- Spomeni Elmiru da dobro peva - svaki put Halid tako završava naš razgovor. Ne mislim da to govori sada, već uvek je tako bilo. Halid ga mnogo voli i kao da ima osećaj da to nije dovoljno pokazao, pa me svaki put napominje da kažem Elmiru koliko dobro radi. Kao da mu on to sam dovoljno ne govori. Jako je ponosan na njega, baš kao i na svoju unuku koja takođe ima talenat za muziku. Puno mu je srce da ima "naslednika" - napisala je Halidova prijateljica na društvenoj mreži nedavno.

Elmir je "oživeo" mnoge Halidove pesme, pevajući ih na Tiktoku.

Na sahrani Halida Bešlića se očekuje oko 30.000 ljudi





Sahrana Halida Bešlića održaće se u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu, a kako je saopšteno, očekuje se 30.000 ljudi.

Halid Bešlić je bio velika muzička legenda i svi koji su ga poznavali isticali su da je pre svega bio dobar čovek te nije ni čudo da će, prema prvim procenama policijsko-bezbednosnih organa u Sarajevu, njegovoj sahrani prisustvovati oko 30.000 ljudi,prenosi portal Klix.

Istog dana će biti održana i komemoracija u Narodnom pozorištu.

Sarajevska policija formirala je poseban tim koji planira saobraćajno, operativno, kontradiverziono i fizičko osiguranje duž kompletne trase od Begove džamije do groblja Bare. Svi gosti iz regiona koji krenu na sahranu legendarnog pevača imaće besplatnu vožnju u vozilima Sarajevo taksija.

- Sarajevo je najjače kada nam je najteže. Smrt Halida Bešlića je veliki gubitak za Sarajevo. BiH, ai i ceo region. Halid je bio naš brat. On među nama ima prijatelja, rođaka. Besplatna vožnja na sahranu za naše prijatelje iz regona koji su došli sa nama da podele bol je najmanje što možemo učiniti. Sva vozila Sarajevo taksija u ponedeljak imaće na sebi sliku Halida Bešlića - pisalo je u saopštenju.