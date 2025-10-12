Slušaj vest

Voditelj i glumac Milan Kalinić stavio je tačku na brak sa Sandrom prošle godine i svako je nastavio svojim putem, ali sada su uhvaćeni zajedno. Naime, bivše supružnike uslikani su zajedno, i to veoma srećne i nasmejane.

Sandra i Milan su zajedno otišli da podrže sina Vuka, koji je odigrao važnu utkamicu. Iako su sve vreme izgledali blisko, ćaskali i smejali se, Sandra je sedela u redu iznad Milana, dok je do njega bio jedan čovek. Bivši supružnicu su delovali kao da su još uvek u braku, a njihov odnos su izgleda posle razvoda doveli u sklad.

Kako je otkrio izvor s lica mesta, njih dvoje već nekoliko nedelja često dolaze zajedno kako bi bodrili naslednika.

- Sandra i Milan već nedeljama dolaze zajedno na utakmice koje igra njihov sin i ne odvajaju se. Ne znam da li su se pomirili ili šta već, ali deluju veoma prisno. Nekada sede čak i zajedno - rekao je izvor.

Ostali u dobrim odnosima

Milan i Sandra su se, inače, sporazumno razveli, a ostali su u dobrim odnosima, ponajviše zbog dece. Kalinić se iselio iz stana, krah braka se desio odavnoKako se uveliko priča, Sandra i on rešili su da stave tačku na svoj brak još početkom prošle godine, kada su rešili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

On je ubrzo napustio zajednički stan na Voždovcu, u kom su godinama živeli, pa je odmah započeo sa traženjem nove nekretnine za sebe.