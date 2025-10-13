Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić su u vezi već 16 godina i imaju četvoro dece.

Prvi put su postali roditelji još 2011. godine kada su dobili sina Andreja.

Potom su se rodili Andrijana i Mihajlo, a najmlađa Anika na svet je došla 2021. godine.

Početak ljubavi

Glumica i fudbaler nikada nisu davali važnost ozvaničenju svoje veze, jer kao što je glumica nekoliko puta istakla za domaće medije, od početka su posmatrali svoj odnos kao nešto ozbiljno, a do sada nisu organizovali svadbu jer im to zbog čestih selidbi nije bio prioritet.

Kako su se upoznali Mirka i Vujadin?

Prema rečima popularne glumice, znali su se od malena.

- Verovali ili ne, imali smo tu životnu situaciju da je on zimovao na Zlatiboru gde ima vikendicu. Ja sam isto išla na Zlatibor i nekako smo se kao deca često družili. Posle toga sam igrala folklor. Imala sam probe u njegovoj školi i tu smo se mimoilazili. Isto smo godište i tu smo izlazili zajedno, posle toga smo išli u srednju školu, tako da nekako smo malo po malo, jedno drugom bili ispred očiju. Imali smo lep odnos — ispričala je Mirka svojevremeno za Alo.

A ljubav se javila mnogo kasnije, kada su imali 19 godina.

- On je tada bio u Crvenoj zvezdi. Ja sam došla na rođendan kod svoje drugarice. Obradovala sam se što sam ga videla. Prišla sam da mu se javim. Sutra me je zvao na večeru i od tog poziva smo krenuli intezivno da se družimo i viđamo i tako smo postali par. Nekako se kroz ceo život provlačimo - ispričala je svojevremeno glumica.

Prvi poljubac će joj kao i svima ostati u posebnom pamćenju.

- Bio je decembar, Sveti Nikola, on je tada bio na zimskoj fudbalskoj pauzi. Vraćali smo se sa žurke i kada smo stigli ispred njegove kuće, rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo. Sećam se da smo se prvi put poljubili na mestu gde je bio kontejner. Tada sam mu rekla da želim ozbiljnu vezu, i nije se iznenadio jer me je uvek posmatrao kao odgovornu osobu – rekla je Mirka jednom prilikom.

Od početka su bili pred brojnim izazovima

Njihova veza je bila od početka na brojnim izazovima, pre svega zbog daljine koja se dešavala zbog Vujadinovog angažmana u fudbalskim klubovima.

- Naša veza je bila na velikom ispitu na samom početku. Kada je Vujadin potpisao za Bordo, postavilo se pitanje da li možemo da nastavimo dalje. Po ceo dan sam bila na snimanju serije “Miris kiše na Balkanu”, pa nisam mogla da idem kod njega. Prepoznali smo se u tome što smo se oboje odmalena odricali mnogih stvari zarad karijere. Putevi su nam se preplitali i kada smo to želeli i kada nismo - govorila je Vasiljevićeva.

Od prvog poljupca je prošlo 16 godina, a Mirka i Vujadin su nekoliko puta bili u žiži interesovanja zbog svog odnosa. Svojevremeno se spekulisalo o Vujadinovim aferama, a pre dve godine se dogodila i njihova svađa u javnosti.

Podsetimo, tada je Vujadin odbio da se pojavi na crvenom tepihu na premijeri filma sa Mirkom što je dovelo do svađe, a onda je on vikao na nju pre svima.

- Beži, bre. Idi sama. Ne zanima me to - vikao je Vujadin na ženu pred svima i sve vreme odmahivao rukama.

Mirka je tada odbila da komentariše pomenutu situaciju, jer nikada nije želela da svoj privatni život eksponira u javnosti, već da o njoj govore njeni glumački angažmani.

