Zlata Petrović nikada nije krila detalje o privatnom životu, pa je tako jednom prilikom podelila potresnu ispovest o svom ocu, kojeg je upoznala nakon dve decenije.

Pevačica je u jednoj emisiji priznala da je biološkog oca upoznala kada je imala 20 godina, a potom i obelodanila koji muškarac je bio ljubav njenog života.

Upoznala oca sa 20 godina

Na pitanje voditeljke da li je oprostila roditeljima što su je udali na silu, Zlata je tada dala potvrdan odgovor, a potom ispričala da je svog oca upoznala kada je imala 20 godina i da ni dan danas nije sigurna da joj je on biološki otac.

- Ja sam upoznala svog oca u 20. godini. Nikada do današnjeg dana nisam saznala da li je to stvarno moj biološki otac. Ja to nisam proverila. Međutim kako mi je majka rekla, to je on. Ja nisam imala pravo da se mešam u njihov život i njihovu sudbinu.

Ljubav života

Nakon svoje životne priče koju je podelila sa publikom, pevačica je iskreno odgovorila da iza sebe ima tri braka, a otkrila je koji je muškarac bio ljubav njenog života.

- Pa svi su bili tog trenutka… Samo što su ostale dve moje velike ljubavi, Hasan i Peja, jer sam sa njima želela zajednicu, želela decu, hvala Bogu da mi se sve to ostvarilo, ja to gledam kao opis ljubavi. Ali sa kime god sam bila išla sam srcem. Ne znam da obrazložim šta znači ljubav, možda nikada nisam ušla u taj stadijum, jer moje veze i brakovi su trajali, limit im je bio 5, 6 godina i onda ja nisam adekvatna da kažem šta je ljubav, možda je to bila neka zaljubljenost, nešto drugo. A ta ljubav će možda nekad doći, a možda neće nikada - ispričala je tada Zlata u emisiji "Nedeljno popodne sa Leom Kiš".

