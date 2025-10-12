Slušaj vest

Poznati estradni menadžer Sabit Saša Dervišević sa porodicom živi u Frankfurtu, ali je zbog prirode posla često na putovanjima širom regiona i Evrope.

Njegov profesionalni put neraskidivo je povezan sa samim počecima karijere Halida Bešlića sa kojim je bio nerazdvojan do njegove smrti, o čemu nam je govorio u ekskluzivnom razgovoru koji smo sa njim vodili u Sarajevu.

Kupovo je automobile kod mene

- Halid i ja smo se upoznali na jednom koncertu u Bosni 80-ih godina. Vozio sam tada neki auto “dijanu” i planirao da ga prodam i kupim “golfa”, a obećao sam ga Sinanu Sakiću sa kojim sam odrastao u Zvorniku. Međutim, čim sam upoznao Halida, odmah mi je legao na prvu, čovek, a onda i kao pevač. On se zainteresovao za taj moj auto i umesto Sinanu, dao sam ga Halidu, koji je bio prava ljudina. Od tada pa do danas, Halid je uvek kupovao nove automobile kod mene u Frankfurtu. Bila su to zaista divna vremena. Naše prijateljstvo počelo je i prije nego što je započeo saradnju s Nazifom Gjivom. Kada je Nazif kasnije došao, nastao je opšti lom. Razbijali smo tad sa turnejama, “Dijamanti” su napravili pravi stampedo. Upoznao sam svakakve ljude tokom karijere, ali Halid nije znao šta je laž. Taj pojam je za njega bio stran - rekao nam je na početku razgovora Dervišević.

Menadžer nam je otkrio o čemu su pričali u bolnici i kako su zaista izgledali poslednji sati Halidovog života, u šta je upućen do tančina.

Poslednji Halidovi sati

- Poslednji put smo se videli dva dana pred njegovu smrt, kada sam otišao u posetu u bolnicu. Išao sam tri dana zaredom. Nismo mogli da mu kažemo u kakvom je on zaista stanju. Mi koji smo mu bili bliži, znali smo da se neće izvući. Letos smo se videli kod mene u Poreču, gde imam stan, tada sam primetio neku promenu na njemu. Bio je jako bled. Posle je otišao da primi infuziju u Banjaluci kod doktora Džajića, izdržao je tamo taj svoj poslednji koncert. Onda je bio ovde u Sarajevu, pa je otišao u Zagreb na te pretrage. Tamo su videli da tu nema više šta da se tu uradi, kancer jetre je bila dijagnoza. Odmah je poslat u bolnicu. Bio je sve vreme jako optimističan. Nije imao bolove, Bog ga je pogledao. On nije okopnio, nije izgubio svoj lik. Bio je svestan do poslednjeg dana. Umro je tiho u snu - rekao nam je Saša.

Ovde će se moliti za pokoj duše Halidu Bešliću

- U bolnici smo najviše pričali o nekim dugodovštinama iz prošlosti. Smejao se kao i uvek. Pravio je planove za budućnost. Sejda je isto bolesna, na terapijama je. Bila je i ona kod njega u sobi da ga vidi, nadam se da će izdržati sve. Ona je sve znala, teško je podnela kad je čula da mu nema spasa. Divna žena, bili su idealan spoj - dodao je on.

Sin Dino je na oca plemenit

Menadžer nam je ispričao i kako je Halidov sin Dino podneo ovu tragediju.