Neki od poznatih ličnosti odlučili su se da ljubav i roditeljstvo pronađu na drugi način - usvajanjem. Dok ima i onih koji su se na ovaj humani čin odlučili i pored svoje biološke dece.

Vlade Divac i Ana

Jedan od takvih parova je slavni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana, koji su pre više od 20 godina usvojili ćerku Petru. Ana je jednom prilikom spomenula njene biološke roditelje i istakla da im apsolutno ne zamera što su nju dali na usvajanje.

- Kako mogu tako nešto da im zamerim, to je izuzetna ljubav i hrabrost s njihove strane, izabrali su to umesto da abortiraju, a mnoge žene se danas odlučuju na taj korak. Imam veliko poštovanje prema njima. Ana je prokomentarisala odnos sinova Luke i Matije prema Petri i otkrila da su je oduvek gledali kao rođenu sestru, te da su se u Americi podvrgli jednom genetskom ispitivanju.

"Petra je genetski poveza sa nama"

- Oni imaju 23 godine, tu se uopšte ne pravi pitanje... Štaviše, interesantno, u Americi smo putem pljuvačke radili test na genetiku i ispostavilo se da je Petra čak i genetski povezana s nama.



Filip Cepter

Srpski milioner Filip Cepter i njegova supruga Madlena nisu uspeli da dobiju svoje dete, ali su silno želeli da usvoje. Oni su tako postali roditelji jedne devojčice Ema, koja je nedavno na Instagramu otkrila da nikada nije upoznala svoje prave roditelje.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona između ostalog.

Sergej Ćetković

Veoma dobro je poznato da je zahvaljujući usvajanju i pevač Sergej Ćetković dobio naslednice. On i njegova supruga Kristina roditelji su dve devojčice - Lole i Mile.

Sergej je svojevremeno ispričao i kako su saopštili naslednicima da oni nisu zapravo njihovi biološki roditelji.

- Ja sam im to objašnjavao kroz priče, kako postoji jedna škola za decu gde ona žive i da smo mi čuli da nas ona čeka, a da nam je ona odgovorila kada nas je videla na vratima: "što sam vas čekala ovoliko". Moraš da nađeš načina, gde ćeš najslikovitije i najblaže preneti da to ne bude traumatično, jer ljudi uglavnom od toga prave da je to nešto bauk. To nema potrebe. Mili smo ispričali da smo došli Lola, mama i ja, da smo je tražili, a da je ona digla ruku i rekla "Evo me" - kaže Sergej i napominje da bi institucije morale da ublaže procese, kako bi svako dete dobilo svoju porodicu.

Goran Šušljik i Irina Dečermić

Glumac Goran Šušljik i i njegova supruga pijanistkinja Irina Dečermić u braku su više od dve decenije i imaju dvojicu sinova - Đorđa i Dušana, koje su usvojili.

Kako su ispričali, kada su aplicirali za usvajanje želeli su da deca budu u što mlađem uzrastu.

- Nismo mi puno razgovarali o usvajanju. Nekako smo intuitivno krenuli u tu priču. Meni je bilo izuzetno važno da postanem majka. Goran me je podržao - ispričala je kompozitorka jednom prilikom, gostujući u emisiji 150 minuta na TV Prva i otkrila proceduru za usvajanje:



- Tokom dva i po meseca prođete kurs sa psihologom u Centru za socijalni rad, tokom kojeg se suočavate sa pitanjima koja možda ne biste sebi postavili. Jedno je želja, drugo realnost i život sa detetom - rekla je ona.