Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon kraće i teške borbe sa teškom bolešću, a skoro svakodnevno je već decenijama sa njim vreme provodio Vlado Pejić, njegov školski drug koji mu je poslednjih 20 godina bio i vozač.

Pejić danas živi u motelu Halida Bešlića u mestu Sezimovac, a sada se u razgovoru sa našom ekipom u Sarajevu prisetio vremena provedenog sa legendarnim pevačem.

Zajedno išli u školu

- Dvadeset godina svaki dan sam bio sa njim, a to je stalno bila nova priča. Nas dvojica smo odrasli skupa, zajedno išli u školu. Družili smo se čitav život, 50 godina i do kraja smo došli zajedno. Kod Halida nije bilo nikakve kalkulacije i sve je pošteno, jer on potiče iz takve porodice, samo istina i to je to - rekao nam je na početku razgovora Vlado.

1/6 Vidi galeriju Vlado Pejić, vozač Halida Bešlića Foto: Petar Aleksić

Pejić nam je po prvi ispričao i sve detalje teške saobraćajne nesreće u kojoj je Halid umalo izgubio život 2009. godine.

- Istina je da je on tada sam vozio i da je zaspao za volanom. Sleteo je sa puta, prevrnuo se i tada je u toj nesreći imao strašne povrede. To se desilo nedaleko odavde, na putu prema Sarajevu. To je bilo ujutru oko četiri sata, bilo je snega i leda na putu. Posle te nesreće, on je otišao u Fojnicu, u banju da se oporavlja. Tad sam iskoristio priliku da odem da ga posetim jer dok je bio na Koševu u bolnici, samo su dali da ga vide žena i sin. Tad je sa mnom komunicirao jako otežano, bio sam možda tamo 15 minuta. Iste noći, oko pola četiri ujutru zvoni mi telefon i vidim on me zove. Kad sam video njegovo ime na ekranu, pomislio sam na najgore. Noge su mi se odsekle. Čim sam čuo njegov glas, odmah mi je bio lakše. Pozvao me je da dođem kod njega da me nešto zamoli. Rekao sam mu da sam bio tog dana kod njega, pomislio sam da ne zna, da je izgubljen. On mi kaže tad da zna da sam bio. Tad me je zamolio da mu pomognem kad izađe iz banje da budem sa njim dok hoda i da mu se nađem jer se poznajemo još iz škole. Od tog momenta do njegove smrti mi smo bili zajedno 24 sata. Sve je bilo na meni. Taj naš zajednički život je bio pun smeha, plača. Bio je veliko čudo od čoveka. Nikad u životu nije slagao. Sa njim je sve bilo na reč, nikad nikakav ugovor nije bio potreban - rekao nam je Vlado.

Halidova pumpa gde je voleo da sedi i ispunjava ukršenice:

1/9 Vidi galeriju Ovo je poslednje što je ostalo od Halida Bešlića u kafiću na njegovoj pumpi Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Petar Aleksić



On nam je ispričao i koliko je ta saobraćajka promenila Halidu život.



- Dosta je bio promenio život tada. Prestao je da puši, a do tada je pušio četiri paklice dnevno. I u trenutku nesreće je pušio, našli su cigaretu u automobilu. Uozbiljio se. Tada je počeo i da štedi novac, do tada je sve išlo drugima, a ne njemu. Nije vodio računa o tome. Tada je počeo da ulaže u nekretnine, podigao je kredit, da pametno ulaže. Digao je kredit i sve je isplatio pre dve godine, sad je sve bio zdrav novac. Bio je sad podigao i taj objekat na Pelješcu za odmor i taman kad je sve završio, on ode. Bio je tamo samo tih mesec dana i to već bolestan. Rekao mi je da nikom ništa nije dužan za to, ni feninga. Sve je platio - dodao je vozač.

Video Halida dan pre smrti

Poslednji put su se videli na dan i po pre smrti.

- Na dan i po pred smrt sam išao kod njega u posetu. Tad su mu došli iz njegovog rodnog sela da ga obiđu. Dvoje njih je došlo i doneli su mu kruške. Dino ga je izveo iz sobe u kolicima u šetnju u parkiću. Sat i po smo bili zajedno. Tad je već mogao manje da priča, a baš je voleo to. On je pre nego što se razboleo pogodio solarno grejanje da se stavi na motel i pumpu sa firmom iz Tuzle za 150.000 maraka, a oni su mu dali popust 50.000 maraka. Kad god bih mu ja otišao u posetu, on bi me pitao za to da li je to priključeno i da li radi. Tražio je da mu to slikamo, zvao je majstore na video poziv. To ga je zanimalo samo. I da mu pokažem cuku Bendža. O bolesti se nije pričalo. Ja sam kao član porodice, i na umrlici je moje ime kao ožalošćen. U sve sam bio upućen. Njemu niko nije sve hteo da kaže, ali mi svi okolo smo znali. Lekari iz Zagreba su to saopštili, ali smo mislili da je jak i da će izdržati. Svakim danom je bio sve lošije - rekao nam je Vlado.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu Foto: Pritnsceen /instagram, Kurir / Dragana Udovičić, Printscreen

Kako kaže, uz Halida je bila i supruga Sejda.

- Dolazila je često Sejda u bolnicu da ga vidi, bili su u sobi do sobe. I ona ima velike zdravstvene probleme, pa kad je malo oprave terapijama, ona ode kući, pa se vrati u bolnicu i tako - dodao je on.

Na kraju, ispričao nam je i anegdotu vezanu za groblje na kome će Bešlić biti i sahranjen u ponedeljak.