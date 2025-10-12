Slušaj vest

Gagi Đogani danas proslavlja 54. rođendan, a njegove ćerke Luna i Nina oglasile su se na svojim društvenim mrežama.

Luna je na svom Instagramu objavila niz fotografija sa Gagijem ističući da joj je on veliki oslonac.

Pljušte čestitke

Ćerke poznatog densera na Instagramu su podelile emotivne fotografije i napisale emotivne reči svom ocu.

- Srećan rođendan najslađem, najsmešnijem i najboljem tati na svetu. Uvek budi takav kakav jesi, poseban. Mami nam osmehe onako kako samo ti znaš. Da si nam živ i zdrav, još puno puno! Volim te - napisala je Luna, a ubrzo se na Instagramu oglasila i Nina.

Gagi Đogani drži Lunu u naručju Foto: Instagram

- Srećan rođendan mom blizancu. Volim te najviše i najbolji si tata na svetu, ne bih te menjala ni za koga ni u jednom životu. Čovek koji najviše miže da me baci u trans, da se smejem pola sata - poručila je Nina.

O borbi sa porocima

Podsetimo, Gagi je otvoreno govorio o borbi sa porocima.

- Ja sam imao jako turbulentan život, znaju ljudi koji su gledali rijaliti kakav mi je život bio i ja svoju četrdesetu godinu kao da nisam živeo. Bilo je teško, uvek kada se setim toga krene to nešto iz mene... Sve je to iza mene i sada sam dobro. Imam dve preslatke unuke, deca su mi dobro ja sam dobro, povratio sam se hvala Bogu i sve je to život, što bi narod rekao, ima padova i uspona - rekao je on tada i otkrio šta bi promenio u životu.

-. Postoji jedna stvar ali to javnost zna gde sam upao zalutao jer je teško izaći iz toga to znaju svi koji imaju problem sa time i ja sam izašao hvala Bogu ja sam sretan zbog toga i ja sam to promenio ostalo ne bih ništa menjao. Život je takav sa takvim stvarima koje se događaju u životu usponi i padovi razvodi to je sasvim normalno. Sve u životu što ti se dešava, a da to nije ovo što sam rekao to se dešava ljudima.

