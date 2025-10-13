Slušaj vest

Novinar Dalibor Mrdić iz Sarajeva, bio je dugogodišnji porodični prijatelj pokojnog Halida Bešlića, a zajedno su i poslovno sarađivali jer je on bio zadužen za ekranizaciju njegovih video spotova, pa tako i čuvene “Romanije”.

Dalibor je kao i svi, jako teško podneo vest o Halidovoj smrti, a za Kurir je govorio o tome kako je započelo njihovo druženje.

Prijateljstvo sa legendom

- Moje prijateljstvo sa Halidom je bilo nasleđeno od mog oca. Moj otac se družio sa njim krajem 70-ih i 80-ih, a on je dolazio kod nas kući dok sam ja još bio klinac. Onda je počeo rat. Halid je završio u Nemačkoj, a moj otac na drugom mestu, a posle je i preminuo. Malo posle rata, ja sam počeo da radim na televiziji i došao sam u Sarajevo da uradim intervju sa Halidom. Razmišljao sam da li da mu se javim, prošle su godine, mnoge stvari su se promenile, ko zna da li me se on i seća? Kad smo završili intervju, pitao sam ga da li se seća Bože Mrdića. Odmah je rekao da je Božo njegov veliki prijatelj, ali da nije čuo za njega godinama i da su izgubili kontakte. Rekao sam mu da sam ja njegov sin, odmah me se setio i rekao mi je da kad ponovo dođem u Sarajevo da mu se obavezno javim. Tad me je upoznao sa Vladom, svojim vozačem i prijateljem iz školskih dana - priča Dalibor, pa nastavlja:

"Posle Tita ljudi nikoga nisu toliko žalili kao njega"

- U međuvremenu, dolazio sam nekoliko puta u Sarajevo, ali mu se nisam javio. To je video Vlada na mrežama i samo mi je rekao: “Halid će se naljutiti što se nisi javio”. Odmah sam mu se javio sledeći put i otišli smo na ručak. Svaki put kad bismo došli, spavali smo kod njega u Semizovcu. Pošto se ja bavim privatno i video produkcijom, on je tražio da vidi kako radim, a tad je snimao album “Romaniju”. Dao mi je da slušam pesme i da izaberem koje bih radio, ali mi je rekao da već ima nekoga ko će mu raditi spot za “Romaniju”. Prvi spot koji sam mu uradio bio je “Prosule se godine”. To je super prošlo i posle mi je rekao da ću raditi i “Romaniju”, a onda i spot sa Anom Bekutom. Bio je odličan za saradnju. Jednom nedeljno smo se sastajali kod njega, a za praznike kod mene. Bio je takva veličina. Mi smo pričali o običnim temama, a ne o poslu. Nikad se nije opterećivao popularnošću, tek sad kad je otišao se videlo koliko ljudi za njim žale. Posle Josipa Broza Tita na ovim prostorima ljudi nikoga nisu toliko žalili - istakao je novinar. Mrdić se prisetio i kako su izgledali Halidovi dani pred kraj njegovog života.

Poslednji Halidovi dani

- Prošlog četvrtka me je Halidov sin Dino pozvao na video poziv da ga vidim. On je bio non-stop u bolnici sa njim. Tada je još šetao, mogao je da hoda. Bio je jako bled, videlo se da je bio iscpljen, ali je imao vedar duh. Interesovao se za neke solarne panele da li su postavljeni. U nedelju me je zvao njegov menadžer i rekao mi je da više ne može da priča. Za ta tri dana je totalno kolabirao, u utorak je preminuo. Sve se desilo za dva meseca, a doktori su rekli da je taj problem imao on 14 meseci, ali se nije kontrolisao. Imao je plan da završi novi album. Neke pesme je vežbao i u bolnici, bilo mu je bitno da sve to izađe. Insistirao je da Milijeva pesma o Sejdi izađe što pre da bi joj još jednom pokazao koliko je voli. Njihova veza je bila posebna. Plašim se kako će ona sve ovo podneti i kako će se izboriti - zaključio je novinar.

Sahrana

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u danas, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

