Stars Specijal od danas u potpuno drugačijem ruhu i duhu!

Nova-stara voditeljska postava, koju čine Olivija Jontić i Ivan Kleut, izveštavaće vas o najaktuelnijim dešavanjima na domaćoj ali i svetskoj šoubiz sceni!

Foto: Promo

Ono što Stars Specijal razlikuje od ostalih zabavnih emisija jesu ekskluzivni intervjui, ali i sočan, šaljivi ton našeg voditeljskog para.

Ovonedeljnu emisiju posvetićemo i Halidu Bešliću, legendarnoj muzičkoj zvezdi, čiji je odlazak potresao ceo region. Naša ekipa, na čelu sa novinarom Aleksandrom Panićem, donosi ekskluzivni materijal iz Sarajeva, dok će gledaoci imati priliku da čuju i šta su o jugoslovenskoj zvezdi rekle njegove mnogobrojne kolege i prijatelji.

Sa druge strane, pratili smo i ostala dešavanja koja su obeležila nedelju za nama.

Foto: Promo

Budite uz Kurir televiziju i Stars Specijal danas od 15 časova.