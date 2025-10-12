Slušaj vest

Pevačica Vera Matović pored zavidne karijere može se pohvaliti i jednim od najstabilnijih brakova na domaćoj javnoj sceni.

Muž Vere Matović, harmonikaš Ratomir Raća Matović u stopu je prati kroz život, a deca kao kruna ljubavi samo su upotpunila ovu sreću.

Vera Matović Foto: Kurir Televizija

Folk zvezda bila je gošća emisije "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji, a tom prilikom se i dotakla rasporeda kućnih poslova. Kako kaže, ona i njen izabranik poslove obavljaju zajedno:

- Moj suprug ide na pijacu a ja ga vozim. Pošto kupi mnogo stvari, ne može da ih donese peške, ja ga u kolima čekam. On nema gde da se parkira, tako da sam ja žrtva. Odvezem ga, pokupimo stvari i idemo kući.

Kako kaže Matović, kulinarske zasluge ipak idu njoj, a njenu kuhinju, suprug itekako voli:

Vera Matović Foto: Kurir Televizija

- Moj suprug kaže da samo zna da spremi jaja i kafu. Ja i ne tražim to od njega jer on zna da ja to mnogo bolje radim, tako da mi sve prepusti. Najviše volim sarmu da spremam kao i punjenu papriku. Najviše volim da jedem našu domaću kuhinju. U frižideru uvek imam mleka i jaja, to su neke osnovne namirnice od čega se sve pravi.

Muž Vere Matović osvojio ju je upravo takvim sitnicama i pažnjom, a privrženost, poštovanje i ljubav, oni su negovali još od samih početaka.

