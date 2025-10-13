Slušaj vest

Šerif Konjević danima ne može da dođe sebi od tuge zbog smrti svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Halida Bešlića. Naša ekipa susrela se sa Šerifom u Sarajevu, gde je na početku evocirao uspomene na početak njihovog prijateljstva.

Prijateljstvo za primer

- Halidov i moj nekakav početak bio je davne 1974. Mi smo se sastajali u jednom sarajevskom lokalu gde se pila kafa na Baščaršiji. Znalo se u koje vreme mi pijemo kafu. On je tad išao u školu i sa sobom je nosio neku sekiricu. On mi je rekao da ima za mene neki muštuluk. Baš me je zanimalo šta je to doneo. I on ustaje, otvara jednu kovertu i iz nje je izvadio moju singlicu “Duga kosa”. Na njoj je pisalo: “Novo ime sarajevske estrade”. Zaprepastio sam se. Ja znam da sam to snimio, ali sam bio mlad, dete i nisam znao kada će i da li će to izaći. To mi je ostalo u sećanju zauvek. Život nas je kasnije vodio na razne turneje. On je najviše voleo da ide sa mnom - priča pevač, pa nastavlja:

"Nikada nije dao na mene"

- Ja sam bio dobar sa svim kolegama. Ipak, Halid je mojim roditeljima ostao kao čovek koji ima jedan poseban način ophođenja prema ljudima, koji ja nemam, priznajem. Otac mi je jednom rekao: “E moj sine, da ti je mudrost našeg Halida! On je tebi kao najbliži!” Uvek sam bio eksplozivan i drugačijeg temperamenta, ali nisam osoba koja voli da se nekom dodvorava. Često je to Halid pričao svojim prijateljima i nikad nije dao na mene i kad su bile neke razne priče. Znao je moju dušu i da ja nikad ne bih učinio nekom nešto da zbog čega bi se posle kajao - istakao je folker.

Šerif nam je ispričao i da su ovo leto provei na zajedničkom odmoru na Pelješcu, gde su se družili svaki dan.

- Mi smo napravili sebi da možemo da uživamo u ovim godinama. Imamo i kuće jedan pored drugoga na moru. Ovo leto smo se družili svaki dan na Pelješcu. Tu je bila i njegova Sejda, koja ni sama nije dobro. Jedan dan sam video da nešto nije u redu sa njim. Kupali smo se i nije mogao da izađe iz vode i Dino i ja smo mu pomogli. Bio je pun života i vrlo jak. Šalio se jedan dan, pa mi kaže: “Što bi ja voleo da je ova kuća bliže moru - moja!” Ja mu kažem: “Nema veze, ajde!” Voleo je moj humor, šalili smo se. Posle je otišao na lekarske provere u Zagreb i otkrili su najgore - dodao je on, pa nam je ispričao detalje njihovog poslednjeg razgovora:

- Tri dana pre kraja, pitao sam ga za jednu priču koju smo znali samo on i ja, a tiče se jedne osobe, da ga malo osvežim. Oterao me je u tri lepe, to je njegova uzrečica bila. To nam je bio poslednji razgovor. Od tada je počeo da nestaje i da kopni. Neka mu dragi Bog podari ono što želim i svojim roditeljima i najmilijima. On je to zaslužio. Želim da se zahvalim svm ljudima koji su ga podržavali i voleli - kroz jecaje je zaključio Konjević za Kurir.

Sahrana

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće danas, u ponedeljak 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

