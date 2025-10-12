Slušaj vest

Srpska manekenka i žena pozantog fudbalera Jovana Đorđević oglasila se i otkrila da je završila na operacionom stolu.

Naime, Jovana se oglasila posle hitne intervencije koju je imala, a na koju je upućena posle pregleda.

Završila na infuziji

Jovana je objavila sliku iz bolnice na kojoj se vidi da je priključena na infuziju i otkrila šta joj se dogodilo.

- Dakle... Završila sam u bolnici sa jakim bolovima u stomaku, koji su se ispostavili kao upala slepog creva i zahtevali su operaciju. Ovo me je nateralo da shvatim koliko lako uzimamo svoje zdravlje zdravo za gotovo – sve izgleda u redu dok ne nije. Oduvek sam sebe videla kao sportistu i pokušavala da živim zdravim životom, ali poslednje vreme sam zapostavljala ishranu (dugo konzumirajući brzu hranu) pa čak i trenirala dok sam bila bolesna.

Kako je navela u svojoj objavi, veliki problem je ignorisanje simptoma koje nam telo šalje da nešto nije u redu s njim.

- Ignorisanje signala koje mi je telo slalo verovatno je oslabilo moj ionako slab imunitet i dovelo do ovoga. Srećom, nije bilo ništa ozbiljno, ali moglo je lako da bude mnogo gore. Ovo je bio veliki podsetnik da slušamo svoja tela, brinemo bolje o sebi i budemo zahvalni za svoje zdravlje dok ga imamo. Moram malo da prilagodim čuvenu izreku – nista ne prija kao što zdravlje prija.

Nedavno se otrovala u beogradskom restoranu

Ona je o ovom slučaju pisala na Instagramu, a kako kaže, danas je toliko iscrpljena da joj ni lice više nije isto.

- Posle jučerašnje celodnevne agonije nakon trovanja hranom u eminentnom restoranu u Brogradu, ni "face ID" me više ne prepoznaje - rekla je manekenka aludirajući na to da ne može da otključa telefon sistemom prepoznavanja lica, a onda je otkrila i na koju hranu sumnja da joj je izazvala trovanje.

- Da stvar bude još gora, u pitanju su bile ni manje ni više nego bajate pečurke - otkrila je Jovana Ðorđević.

Jovana Đorđević, godinama je u skladnom braku sa fudbalerom Filipom Đorđevićem, sa kojim ima troje dece.

