"NIJE USPEO DA DOVRŠI VIKENDICU" Komšija Halida Bešlića otkrio šta je pevač radio pred smrt: Ostao je željan...
U čast Halida Bešlića danas se u Knežini okupio veliki broj ljudi koji kroz suze i pesme iskazuju svoje poštovanje prema čuvanom pevaču. Halid Bešlić će ostati upamćen kao veliki humanitarac i dobar prijatelj, a organizator skupa je govorio o sećanju na pevača.
- Osećao sam da treba to da organizujem, a Halid zaslužuje, sramota bi bilo da se odavde ne pošalje ovakva slika kakva je sada. Halid je Knežinu nosio u srcu i duši i to se oseća u svakoj njegovoj pesmi. U poslednje vreme je dolazio često jer je bio željan svega. Zbog posla je ostao željan jer nije mogao biti prisutan, sada kada imao više vremena počeo je češće da dolazi i da se priseća svog detinjstva. On je uvek govorio o detinjstvu i školskim danima, ničega se nije stideo za razliku od mnogih poznatih ličnosti koji idu iz naroda, kriju se i ne žele da kažu odakle su poreklom. On se nikada nije stideo. Čak je posvetio pesmu ovom izvoru kod kojeg smo danas. Rodio se nedaleko odavde, tu je napravio vikendicu da bi mogao tu da odmara dušu. Nije uspeo ni da je dovrši. Sa njim sam pet, šest puta, posedeo, nismo bili mnogo u kontaktu jer sam ja mlađa generacija. Biće upamćen kao čovek dobre duše. Često je menjao pesme jer je pevao narodu - rekao nam je on.
Halidu žele da podignu bistu
Podsetimo, Veljko Borovina, odbornik Skupštine, otkrio je da će biti pokrenuta inicijativa da se podigne bista Halidu Bešliću.
- Mnogo je uradio za ovaj kraj, rečima je sve suvišno govoriti, on je pesmama sve rekao o ljubavi o životu, o sreći i svom zavičaju. Njegov život nije bio baš lak, odavde gde se rodio je peške išao u školu, a kad je završio srednju školu po danju je radio, a noću pevao. Njegov život je bio težak, namučio se. Dosta je pomagao ljudima, koje je znao i koje nije znao. On je tokom svog života spajao ljude, a evo sad posle njegove smrti spojio nas je sve zajedno da se okupimo sa svih prostora. Dosta vode će proteći još, ali Halid je jedan jedini. Proći će mnogo vremena da se pojavi neko kao on. Ko večno živi imao se i rašta roditi - rekao je između ostalog.
kurir.rs/blic