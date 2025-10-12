- Osećao sam da treba to da organizujem, a Halid zaslužuje, sramota bi bilo da se odavde ne pošalje ovakva slika kakva je sada. Halid je Knežinu nosio u srcu i duši i to se oseća u svakoj njegovoj pesmi. U poslednje vreme je dolazio često jer je bio željan svega. Zbog posla je ostao željan jer nije mogao biti prisutan, sada kada imao više vremena počeo je češće da dolazi i da se priseća svog detinjstva. On je uvek govorio o detinjstvu i školskim danima, ničega se nije stideo za razliku od mnogih poznatih ličnosti koji idu iz naroda, kriju se i ne žele da kažu odakle su poreklom. On se nikada nije stideo. Čak je posvetio pesmu ovom izvoru kod kojeg smo danas. Rodio se nedaleko odavde, tu je napravio vikendicu da bi mogao tu da odmara dušu. Nije uspeo ni da je dovrši. Sa njim sam pet, šest puta, posedeo, nismo bili mnogo u kontaktu jer sam ja mlađa generacija. Biće upamćen kao čovek dobre duše. Često je menjao pesme jer je pevao narodu - rekao nam je on.