Ivan Kukolj Kuki, kompozitor i pevač, gostovao je u emisiji "Pusti brigu" sa Mitrom Mirićem. Tom prilikom, prisetio se raznih anegdota i priča o njihovom prijateljstvu:

Mirić je kao mlad konzumirao alkohol gotovo svakodnevno, a Kuki kaže da su više puta dočekali zoru zajedno uz muziku i vino:

- Mitar kada je pio, to je bilo strašno. Nikad ga kući nema, bilo je mnogo vina, mnogo muzike. Proveli smo mnoge zore i družili se mnogo puta - kaže Kuki.

Ivan Kukolj Kuki

Kukiju je najveća želja, na početku karijere, bila da upozna Mitra, što mu se i ostvarilo:

- Bio je jedan radio u Borči koji se zvao Potton i uvek je bio neki folk maraton, gde su gostovali veliki pevači preko dana, a uveče su dolazili u motel Estrada da pevaju uživo, i to je radio prenosio. To je bilo fantastično. Ja sam tada pevao u motelu. Tada dolazi Mitar Mirić, moj uzor, idol. Žudeo sam ceo život da ga upoznam. I on mi priđe i pita me ko peva pesmu, reko "ja". Kaže on meni "prošao si, ajde".

Na Mitrov koncert, došao je sa drugom, ne slutivši ša će ga čekati za dvadeset godina:

Mitar Mirić, Vera Matović i Ivan Kukolj Kuki

- Ukrao sam novac od moje majke da idem na njegov koncert koji se tada održavao. Kada je pevao pesmu "Dan za danom, proćiće godina", ja bacim jaknu na binu i odem po tu jaknu, a on mi je vrati. Posle dvadeset godina, u hali sportova na Novom Beogradu, ja njemu gost na konceru. To je živa istina. Ja sam živeo sa majkom sam i maštao sam da on dođe na našu slovu, i došao je.

