Popularna zvezda narodne muzike, Mitar Mirić gostovao je u emisiji "Pusti brigu", koja se emituje na Kurir televiziji, a tom prilikom i otkrio svoje mišljenje o najaktuelnijim temama.

Na samom početku, pevač se prisetio Novice Uroševića, kompozitora sa kojim je sarađivao i družio se. Mirić ne krije da ga prva pesma nije proslavila, kao kod pojedinih pevača:

- Ja sam sa Novicom počeo 1979. saradnju. Uvek je bio ljubomoran na pesmu "Voli me dnas više nego juče", jer je nije on radio. Ona je proglašena na Radiju Beograd kao 20. najpopularnija pesma, a tada ih je sigunro bilo oko 20.000 ukupno.

Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija

Mirić je otkrio i da li postoji neka pesma koja mu leči dušu:

- Mene ne spašva ništa, ja sam večit.

Poznato je da se mladi pevači češće odlučuju za snimanje kavera starijih kolega, a to je kako pevač smatra, pogrešan put do uspeha:

- Sad nema šanse da neko napiše hit, a hit je kada se pesma sluša više godina. To se dešava jer je sve potrošeno. Sad ne vredi ništa, čak je i Jutjub propao i više ne znaš ka čemu da se orijentišeš. Zato oni kaverišu, odnosno, kradu naše pesme. Original ne može niko da zameni. Moje hitove ko god da je presnimio, nije uspeo. Ja specifično pevam i ni jedan pevač ne bi mogao da izvede nešto što i ja.

Osvrnuvši se na muzička takmičanja, kao početak karijere mnogih, Mitar upućuje kritiku stručnom žiriju zbog neobjektivnosti:

- Kada neko zna da peva, to se čuje. Sada na muzičkim takmičenju, onaj žiri ocenjuje kako se neko obukao. Ja bih te glavne žirirao - rekao je Mitar kroz smeh.

