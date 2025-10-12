Slušaj vest

Nedavno su u emisiji "Amidži šou" govorile o svom odnosu kada je Zorica izjavila da se razočarala u koleginicu kao članicu žirija, a sada je ponovo došlo do prepirke.

"Moj muž je bolji"

Zorica i Viki tokom komentarisanja jednog od kandidata, spomenule su i svoje partnere.

- Pevački drugu pesmu nisi doneo kako treba. Imaš prave mentore gde možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi - rekla je Viki.

- Ja imam profesora - dodala je Zorica.

- I ja imam profesora - izjavila je Viki.

Viki Miljković u Pinkovim Zvezdama Foto: Youtube

- Ne bih ja da ih poredim... Moj je sigurno najbolji - govorila je Brunclikova.

- Izvini, tebi je tvoj najbolji, moj je najbolji - rekla je Viki.

- Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna - odbrusila je Zorica.

Zorica Brunclik u Pinkovim Zvezdama Foto: Youtube

- Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da ne poštuješ druge - ljubazno je rekla Viki.

- Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu - rekla je Zorica.

- Ja Zoričinog muža poštujem iznad svega. Poštujem Kemiša kao producenta, kao umetnika, kao harmonikaša - govorila je Viki.

- On nije harmonikaš, on je umetnik instrumentalista - rekla je Zorica.

Viki proslavila sinu 18. rođendan

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške nedavno su proslavili punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a došao je veliki broj kolega sa estrade.

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu", koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje.

Na glamuroznom slavlju mikrofon je uzela i mama Viki i ispunila nasledniku želju. Andrej je imao želju da mu mama otpeva pesmu "Mahi, mahi", što je ona i učinila, a potom su se zaređali njeni hitovi "Ženske bubice", Crno na belo"...

