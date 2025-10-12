Slušaj vest

Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pevača Halida Bešlića, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla ceo region.

U njegovu čast, kod Večne vatre, jednog od simbola grada, postavljena je bina na kojoj će se danas, tačno u 17 časova će se okupiti građani koje će na taj način odati počast pevaču.

1/10 Vidi galeriju Večna vatra ugašena zbog Halida Bešlića Foto: Petar Aleksić



Plamen koji inače gori neprekidno, danas će biti ugašen, u znak poštovanja prema legendi koja je obeležila živote.

Njegove pesme nisu bile samo stihovi, već mali zapisi života, o ljubavi, o inatu, o putu, o zemlji.

Danima unazad, širom Balkana ljudi se okupljaju u svojim gradovima gde pevaju pesme pevača kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, a pored njegove muzike, Halid Bešlić važio je za jednog od najvećih humanitaraca.

Različiti gradovi, isto vreme, ista emocija.